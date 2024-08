Swiatek inconsolabile a Eurosport Polonia: “Ho fatto un casino”

Iga Swiatek è distrutta come pochissime altre volte le era capitato fin qui nella pur giovane carriera. La numero 1 del mondo non giocherà per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la sconfitta contro Zheng Qinwen nella semifinale odierna, maturata col punteggio di 6-2 7-5 e una prestazione fortemente condizionata dalla grande tensione avvertita fin dai primi punti.

Una partita molto negativa che rischia di lasciare scorie importanti soprattutto nel caso non dovesse riuscire a raggiungere nemmeno il terzo gradino del podio, obiettivo “salvagente” ma ora che sembra tremendamente lontano per una questione mentale completamente da resettare. Finita la partita, infatti, si è presentata nella zona mista ma dopo appena due domande con i giornalisti di Eurosport Polonia Iga non ha retto, disperata, alle emozioni che stavano sopraggiungendo.

Queste le parole rilasciate: “Lei ha giocato davvero bene. Io credo di aver avuto problemi soprattutto col mio rovescio, che normalmente è il mio colpo più solido ma oggi tra tensione e stress non sono riuscita spesso a posizionarmi nella maniera migliore. Non la prendo come scusa, questo torneo è così e ho cercato in tutti i modi di correggere gli errori ma non ha funzionato. Lei ha gestito invece molto bene le situazioni per poter vincere”. Sulla circostanza abbastanza anomala del secondo set perso malgrado il 4-0 di vantaggio, cosa veramente inusuale per lei, Iga a cui già stava aumentando il volto tirato ha detto con poche parole: “Ho fatto un gran casino”.

A quel punto il giornalista, vedendo come la situazione stesse precipitando, ha cercato quasi di consolarla ricordandole che comunque c’è un’ultima chance per una medaglia e che malgrado una sconfitta si possono trovare motivazioni per giocare la finale del terzo/quarto posto. Swiatek, su quelle parole, non ha più retto e pur annuendo con la testa si è allontanata coprendosi il volto con le mani ancora fortemente sotto shock e col giornalista che le diceva “andrà tutto bene” lei si è accasciata contro la parete della zona mista, inconsolabile. Ripresasi dopo qualche minuto non si è fermata più con il resto della stampa presente, tirando dritto.

