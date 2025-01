Sinner: “Non rispondo a Kyrgios. Non ho fatto nulla di male”

Alla vigilia degli Australian Open, dove arriva da campione in carica, Jannik Sinner risponde alle domande dei cronisti. Non poteva mancare quella su Nick Kyrgios, che nei mesi scorsi non ha mai perso occasione per punzecchiare il numero 1 del mondo in merito alla vicenda legata alla sua positività al doping (ndr, dopo l’assoluzione dell’ITIA, l’azzurro è in attesa della sentenza del CAS di Losanna a seguito dell’appello presentato dalla WADA).

“Agli attacchi di Kyrgios non rispondo. So cosa è successo e so che non ho fatto nulla di male, per questo sono qui ora a giocare il torneo”. Nel video la risposta completa di Jannik.

