Australian Open: Bolelli e Vavassori volano in finale Bolelli e Vavassori vincono in rimonta la semifinale e sabato giocheranno per il titolo degli Australian Open.

Il doppio azzurro Andrea Vavassori/Simone Bolelli, vola alla seconda finale del 2025, seconda finale consecutiva agli Australian Open, dopo quella della passata stagione.

In questo 2025 gli azzurri non hanno ancora perso una partita, inanellando la nona vittoria consecutiva. In semifinale hanno affrontato il duo Goransson-Verbeek, che in questi Australian Open hanno ben figurato, battendo ai quarti la coppia numero 1 del torneo, Arevalo-Pavic.

Il match di semifinale è durato quasi due ore e si è giocato sui 3 set. La percentuale al servizio è stata uguale per entrambe le coppie, i punti vinti con la prima il duo azzurro ha tenuto una percentuale maggiore. La partita si è comunque decisa sui dettagli nei momenti chiave. Nel primo set Goransson-Verbeek brekkano due volte gli italiani, vincendo poi il set.

Nei due successi set sono gli italiani ad alzare le percentuali rispetto al primo set e con un break nel secondo e uno nel terzo set, vincono poi il match. Adesso in finale affronteranno Heliovaara-Patten, vincitori di Wimbledon 2024, la sfida si prospetta interessante ed equilibrata.

I risultati delle semifinali:

Bolelli/Vavassori [3] b. Goransson/Verbeek 2-6 6-3 6-4

Heliovaara/ Patten [6] b. Krawietz/Puetz [4] 6-4 3-6 7-6(7)

Gli highlights della semifinale

Vai al video dell’intervista

