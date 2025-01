Non si placa la maledizione Slam, battuti ancora Bolelli e Vavassori

[8] H. Heliovaara/H. Patten b. [8] S. Bolelli/A. Vavassori 7-6(16) 6-7(5) 6-3

Sfuma per la terza volta in finale il sogno slam della coppia tricolore Bolelli-Vavassori, sconfitta nuovamente nell’ultimo atto del torneo australiano come accaduto anche nell’ultima edizione.

A spuntarla è la coppia formata da Haarari Heliovaara e Henry Patten, sesta testa di serie del torneo, già vincitori a Wimbledon nel 2024 (dove sconfissero i nostri nel match d’esordio). 6-7 7-6 6-3 per un match tiratissimo e con una durata insolita per il doppio: 3 ore e 7 minuti.

Primo set al cardiopalma, con tantissime occasioni da ambo le parti: partono bene i nostri giocatori, con un break in apertura frutto di 2 risposte vincenti di Bolelli e un sanguinoso doppio fallo di Heliovaara sulla palla break. Reagiscono subito il finlandese e il britannico che si issano subito sullo 0-40: Vavassori a rete fa la differenza in più di una occasione e Bolelli tiene, confermando il break ottenuto in apertura. I servizi non incidono tantissimo e infatti non mancano le occasioni per chi risponde: altra chance del contro break annullata stavolta con Vavassori al servizio e poi chance per il doppio break non capitalizzata dagli italiani.

Si arriva al momento decisivo nel set, nel decimo gioco, ma Vavassori commette 3 ingenuità, la prima sbagliando una volèe non complicatissima e poi facendo 2 invasioni (sanguinosa la seconda su un punto praticamente già fatto). La risposta vincente di dritto di Heliovaara suggella il contro break. Rischiano il baratro gli azzurri visto che nel dodicesimo gioco si ritrovano sotto 0-40: grande reazione di orgoglio però di Bolelli e Vavassori che per la seconda volta nel match si salvano da una situazione così delicata e riescono a forzare il set al tie break.

Il testa a testa è feroce, vanno avanti prima i nostri sul 4-2 ma subiscono la reazione degli avversari che hanno un quarto set point (il primo al servizio) sul 6-5: si salvano gli italiani grazie ad una grande risposta di Vavassori e allungano la contesa. Da questo momento arrivano 20 punti consecutivi di chi serve fino al 16-16 con Bolelli che tira una risposta al corpo di Patten e conquista il mini break decisivo: altro vincente del bolognese, stavolta con il dritto anomalo da sinistra e set in cassaforte: 1 ora e 29 minuti per venirne a capo, di cui 24 nel tie break e soprattutto dopo aver 10 annullato set point.

Il secondo set invece è molto più lineare, con un andamento più da “doppio” rispetto al primo: una sola chance per chi risponde (per Bolelli e Vavassori nel primo game) e poi le briciole lasciate da chi è alla battuta.

Si giunge così nuovamente al tie break e anche qui i servizi rimangono inscalfibili fino al 5-6 per Heliovaara Patten: Bolelli, costretto a giocare la seconda, subisce una risposta pesantissima del finlandese che conquista il primo mini break e soprattutto il secondo set.

Purtroppo a quanto punto l’inerzia è tutta per i vincitori di Wimbledon 2024 che, grazie ad un’altra risposta vincente di dritto di Heliovaara su servizio di Bolelli (come nel primo break del match e nel set point del secondo), conquistano il break in apertura: Vavassori nel quarto gioco si salva dallo 0-30 tenendo in vita il match e non lasciando scappare definitivamente gli avversari.

Il rendimento di Patten ed Heliovaara non tende a calare anzi, col passare dei minuti, è salito notevolmente ma quando meno se lo aspettano tutti, arrivano due chance per il contro break con il britannico a servizio per il match. Un ace e un dritto sbagliato con mille rimpianti da parte di Bolelli portano il game ai vantaggi: volèe vincente di Heliovaara e terzo ace del game per Patten che chiudono un match clamoroso per 6-7 7-6 6-3 durato oltre 3 ore.

Tanta amarezza per i nostri portacolori che, rispetto alle prime due finale in cui sono usciti sconfitti in 2 set, sono stati a 2 punti dal match e hanno perso dopo aver vinto il primo parziale. Ci saranno altre occasioni.

