Australian Open, Bernet vince il torneo junior: è nata una stella

E come avevo previsto vedi mio articolo precedente il ragazzo ha vinto il torneo. Ebbene si Henry Bernet festeggiando anche il suo compleanno ha coronato il suo primo sogno vincere una slam junior. Sara perchè tira il rovescio ad una mano sarà perche ha l’aria ed il comportamento da bravo ragazzo sarà perchè è svizzero guarda caso di Basilea….. sarà perche alla fine si è dimostrato il più forte di tutti ma questo giovane svizzero piace a parecchi.

Sinceramente quando è apparso nel tunnel della ROD LAVER ARENA un pò mi sono commosso anche io, avendo seguito tutti i match di Henry fin dal primo turno vederlo e pensare che forse sarà una delle tantissime volte che farà questa strada in futuro un po di emozione mi è venuta. La partita di per se si è vista fin dai primi scambi che sarebbe stata vinta dallo svizzero, l’americano Benjamin Willwerth era un po troppo leggerino anche se alla fine la sua figura l’ha pure fatta. Ma Henry è di un altro livello ha spinto per tutto il match con il dritto che non disdegna di eseguirlo anche anomalo per non parlare del rovescio che sia stilisticamente sia come resa fa già il suo dovere eccome se lo fa! Primo break sul 3 pari chidendo il set per 6 3 a favore di BerneT.

All’inizio del secondo il primo game vedeva lo svizzero annullare due palle break ma poi si aggiudigava il game. Sul 5 a 4 lo svizzero metteva a segno il break decisivo chiudendo per 6 4 set ed incontro. Staremo adesso a vedere per il futuro, troppe volte dopo queste vittorie il giocatore si è perso nei meandri del tennis professionistico quello che conta Scomparendo totalmente. Io ho un mio personale parere su questo ragazzo, senza dovere fare paragoni che non reggono (federer ecc) io credo che alla fine sentiremo parlare di lui spesso ma solo il tempo saprà darci risposta.

