Niente Madrid per Djokovic: in caso di vittoria in Spagna e a Roma Sinner sarà n.1

Novak Djokovic rinuncia al torneo di Madrid, che partirà lunedì con il tabellone di qualificazioni: il serbo, che non ama particolarmente questo torneo, rinuncia per il secondo anno consecutivo al master 1000 spagnolo.

Mancherà all’appello anche Murray che, dopo aver perso l’anno scorso al primo turno con il nostro Vavassori, ha deciso di saltare la kermesse madrilena.

Con il forfait di Djokovic, Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 ed è la prima volta per un giocatore italiano in un torneo di tale prestigio.

Nel caso all’italiano riesca la doppietta Madrid-Roma, diventerà numero 1 del mondo.

Oltre Sinner, nel tabellone principale, avremo Musetti,Arnaldi,Sonego,Cobolli e Berrettini.

