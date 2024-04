BJK Cup Finals, nuovo format: l’Italia ai quarti, apre contro Giappone o Romania

Dopo tre anni la Billie Jean King Cup, la rinominata Fed Cup fino al 2019, cambierà volto per le sue Finals. Non ci saranno più i Round Robin a tre squadre ma, in un percorso simile alla Coppa Davis, le Finals vedranno un tabellone tennistico con quattro ottavi di finale che delineeranno le quattro squadre che affronteranno le quattro già promosse ai quarti di finale. Il tutto verrà disputato tra il 12 e il 19 novembre.

Le “promozioni” in questo caso si basano sulla finale dello scorso anno, quindi coinvolgono anche l’Italia assieme al Canada, più le prime nazioni del ranking: Repubblica Ceca e Australia.

Le ragazze di Tathiana Garbin, dunque apriranno contro la vincente della sfida tra Giappone e Romania. Sono inserite nella metà bassa del tabellone, assieme a Repubblica Ceca, Polonia e Spagna padrona di casa, con l’evento che si disputa a Siviglia come nel 2023.

Qui il draw completo

parte alta:

[1] Canada vs bye

Germania vs Gran Bretagna

[4] Australia vs bye

Slovacchia vs USA

parte bassa:

[3] Repubblica Ceca vs bye

Spagna vs Polonia

Giappone vs Romania

[2] Italia vs bye

