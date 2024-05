Il Corriere della Sera: “Giorgi fuggita dall’Italia per problemi col fisco”

Il ritiro dal tennis di Camila Giorgi, ufficializzato sul sito dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency) lo scorso 7 maggio, sta lasciando dietro alcuni strascichi. Per prima cosa non c’è alcuna dichiarazione da parte della tennista, che secondo alcuni portali non sta facendosi più trovare da nessuno.

Il Corriere della Sera, in particolare, aveva accennato a una possibile uscita dall’Italia e oggi, sul loro sito internet, è uscito un articolo che fa riferimento a una vera e propria fuga, probabilmente verso gli Stati Uniti (magari a Miami dove ha spesso trascorso diverso tempo negli ultimi anni) a seguito di problemi col fisco italiano. Il guaio sarebbe nato quando nel mese di aprile la Guardia di Finanza avrebbe cercato di contattarla per informazioni su documenti relativi a lei e alla famiglia, con indicate pendenze insolte. Ci sarebbe stata inoltre una convocazione per il 13 aprile, a cui lei non ha risposto.

Le indagini avviate dalla procura di Firenze, sempre secondo il Corriere della Sera, avrebbero trovato problemi anche nelle dichiarazioni dei redditi della famiglia Giorgi. Dal lato della tennista, c’è il silenzio più totale e siamo in attesa di ulteriori sviluppi soprattutto considerato che a inizio marzo su Camila c’era il rinvio a giudizio del pm di Vicenza nel caso della falsa vaccinazione al covid-19 testimoniata da una dottoressa che ha fatto il suo nome e quello dei suoi familiari in un’inchiesta che ha visto coinvolti decini di pazienti tra cui anche la cantante ‘Madame’ che ha ammesso l’errore mentre la tennista ha sempre rinnegato ogni accusa.

