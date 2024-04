Troppo Sinner e poco Sonego, il derby a Madrid è dominio Jannik, fuori Arnaldi

Di Leonardo Morelli

Il derby di cui aspettavamo nella giornata odierna è un dominio totale di Jannik Sinner [1], a farne le spese, Lorenzo Sonego dopo la bella partita vinta al primo turno con Richard Gasquet, si trova invece in difficoltà, sbaglia un po’ troppo con un avversario che per vincere devi essere quasi perfetto. Partita conclusa in poco più di un’ora, con un primo set con un secco 6-0 per Sinner, Sonego mai sceso in campo a livello di gioco con percentuali troppo basse, 1° di servizio 44%, punti vinti con la prima di servizio 29% e punti vinti con la seconda 22%, contro le percentuali di Sinner superiori al 60%, con punti vinti con la prima di servizio fino al 89%.

Il secondo set la musica non cambia, Lorenzo riesce almeno con la grinta che lo contraddistingue a vincere 3 giochi, con solo un gioco perso, ma non basta per tener viva e aperta la partita, conclusa fin troppo presto delle previsioni.

Il risultato finale: Jannik Sinner [1] b. Lorenzo Sonego 6-0 6-3

