Niente Internazionali di Roma per Berrettini, ennesimo forfait

Forfait di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma 2024. “Non sono pronto per competere, rischio di farmi male. Ho messo da parte il cuore. Mi sembra di averla vissuta già questa situazione. Visto che siamo qui mi sembra giusto dirlo qui. Speriamo che il 2025 sia l’anno buono per Roma”, ha detto il tennista azzurro.

“Non è un trauma. È la sensazione che potrebbe succedere qualcosa. Non sono pronto, mi manca allenamento. Tutti i medicinali che ho preso in questo periodo, causa virus, non mi portano a essere pronto a giocare tre ore. C’è grande tristezza. Non c’è un infortunio, questo è l’unico aspetto positivo”

