ATP Roma: Bolelli/Vavassori fuori in semifinale

Niente finale nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia. In apertura di programma sul centrale del Foro, la coppia azzurra si è arresa al salvadoregno Marcelo Arevalo e al croato Mate Pavic con il punteggio di 6-2 7-6(5).

Dopo un primo set a senso unico (quattro giochi di fila per Arevalo/Pavic dal 2 pari), i nostri rappresentanti si sono sbloccati in avvio di secondo parziale, mettendo a segno un break in apertura. Hanno mantenuto il vantaggio fino al 4-2, quando hanno subito il rientro degli avversari.

Inevitabile l’epilogo al tie-break, nel quale, dopo essersi aggiudicati i due punti iniziali, l’emiliano e il piemontese ne hanno persi sei consecutivi. Non hanno mollato, sono riusciti ad annullare tre match point, ma il quarto è stato quello buono.

Bolelli e Vavassori non hanno dunque emulato Sara Errani e Jasmine Paolini, che ieri si erano guadagnate l’accesso all’ultimo atto nella prova femminile. Restano, a ogni modo, le belle prove dei giorni scorsi, con i successi ottenuti su Eubanks/Peers, Bopanna/Ebden e Koolhof/Mektic.

Dal canto loro, Arevalo e Pavic – i quali avevano eliminato con punteggio simile (6-3 7-6) il duo italico già nei quarti dell’altro “1000” di Monte-Carlo – affronteranno nel match clou i primi favoriti del tabellone, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che hanno prevalso con un doppio 6-4 sul kazako Alexander Bublik e sullo statunitense Ben Shelton.

