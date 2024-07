L’Italia non smette di vincere, avanti Cobolli e Fognini. Cade Arnaldi

Con ancora negli occhi la fenomenale prestazione di Carlitos Alcaraz il circo del tennis si sposta sulla terra rossa del nord Europa. Si gioca in Svizzera (Gstaad), Svezie (Bastad) e sopratutto Germania, dove si gioca il prestigioso torneo di Amburgo in cui esordivano Cobolli e Arnaldi. Proprio Flavio ha iniziato il torneo in mattinata sconfiggendo in 3 set Altmaier in 2 ore e 41 minuti.

Match equilibrato e deciso solo da alcuni momenti chiave. Nel primo set

Cobolli brekka l’avversario al settimo game e ciò gli permetterà di mantenere il vantaggio e chiudere il set. Nel secondo il tie-break è il momento decisivo e il tedesco riesce a pareggiare i conti. Al terzo set, il break dell’ottavo gioco è cruciale per Cobolli che riesce a vincere così il match.

Niente a fare invece per Arnaldi, che ha perso in due set contro Martinez. Matteo ha tenuto bene nel primo set ma perso il tiebreak è sorprendentemente crollato. Nelle altre sfide il francese Branchet sconfigge a sorpresa Popyrin in 3 set,

Djere liquida senza troppi problemi Bergs. Marterer in una battaglia vicina

alla soglia delle 3 ore batte Kwon, Shevchenko sconfigge Molleker. In un derby tutto argentino Cerundolo vince per 2 set a 0 contro Comesana.

A Gstaad invece era di scena Fognini che ha superato bene il francese Drouget.

Amburgo, primo turno

F. Cobolli b. D. Altmaier 6-4 6-7(6) 6-3

U. Blanchet b. A. Popyrin 4-6 7-6(6) 6-2

M. Marterer b. S. Kwon 6-4 6-7(6) 7-5

L. Djere b. Z. Bergs 6-3 7-6(4)

A. Shevchenko b. R. Molleker 6-4 4-6 6-4

F. Cerundolo [4] b. F. Comesana 7-5 6-4

Gstaad, primo turno

F. Fognini b. T. Droguet 6-4 6-3

