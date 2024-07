Berrettini e Nadal continuano a vincere e a convincere

Nell’Atp 250 di Svizzera, il Swiss Open Gstaad 2024, un fantastico Matteo Berrettini che continua nel suo momento di forma vince il match contro Galan. Liquida l’avversario in 1 ora e 20 minuto con il punteggio di 6-4; 6-2. L’azzurro ha dominato dall’inizio alla fine, ottenendo ben 12 ace e un buon 79% di punti con la prima di servizio. Galan tranne all’inizio della partita dove aveva anche brekkato Berrettini nel primo gioco poi si fa ingoiare dalla forza e dalla potenza dei colpi dell’azzurro. Nel finire del primo set brekka 2 volte Galan portandosi così a casa il match. Il secondo set non cambia la musica e i 2 break ottenuti al quarto e all’ottavo gioco permettono a Matteo di vincere il match. Al prossimo turno se la vedrà con uno tra Auger-Aliassime e Hanfmann.

M.Berrettini [6] b. D.E. Galan 6-4; 6-2

Non troppo lontano, in Svezia, a Bastad, si gioca all’Atp 250 dello Swedish Open. Tra i protagonisti, presenza illustre di Rafa Nadal che sta continuamente testando la sua condizione e preparazione per vedere se può tornare a certi livelli. Dopo aver sconfitto e battuto il beniamino di casa Leo Borg, figlio di Bjorn, agli ottavi ha vinto contro Cameron Norrie per 6-4; 6-4 e poco meno di 2 ore. Lo spagnolo rispetto agli ultimi tornei sembra convincere di più, con un’ottima percentuale al servizio, 72%, percentuale di punti vinti con la prima 74% e 65% di punti vinti con la seconda. Aldilà delle statistiche si sta muovendo meglio in campo. Entrambi i set molto simili con Nadal che ha brekkato l’avversario, 1 volta nel primo, 2 volte nel secondo. Al prossimo turno giocherà contro Navone.

R.Nadal b C.Norrie [5] 6-4;6-4

