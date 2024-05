Gli italiani partono bene, avanti Darderi e Cobolli

Italian-day al Foro Italico dove scendono in campo addirittura sei italiani nel tabellone principale. In attesa degli altri cinque – Musetti, Arnaldi, Sonego, Nardi e Napolitano, doveva esserci anche Matteo Berrettini e invece – oggi era il turno di Darderi, Cobolli, Fognini, il qualificato Passero e Zeppieri e Gigante, impegnati in un derby.

Se il buongiorno si vede dal mattino è lecito coltivare qualche speranza, e pazienza per Sinner. Darderi, ha superato il solito dissennato Shapovalov, che chissà se rivedremo più ai livelli del 2021. Il canadese ha un’autonomia davvero molto limitata e una capacità di concentrazione da tornei juniores, è davvero imbarazzante il modo con cui entra ed esce dalle partite. Oggi ha chiuso il primo set con un tiebreak normale e nel terzo ha subitò un break che sembrava chiudere il match. Invece ha vinto tre game di fila ed è andato a servire per il match. Troppo facile prevedere il controbreak di Darderi, che tra una protesta e l’altra – forse dovrebbero spiegargli che a tennis non si deve per forza protestare ogni volta che la palla cade nei pressi della linea – è arrivato 5-4 nel tiebreak decisivo. Serviva due volte Shapovalov e quindi partita chiusa. Mah.

Più lineare la vittoria di Cobolli, che ha regolato un inconsistente Marterer concedendogli appena sei game. Vincere così però significa avere una certa solidità, vedremo a che punto è arrivato già al prossimo turno, contro Korda.

in aggiornamento

Primo turno

[LL] C. Moutet vs R. Safiullin

Y. Hanfmann b. J. Mensik 6-3 6-2

[WC] M. Gigante vs [WC] G. Zeppieri

A. Shevchenko b. F. Marozsan 6-3 6-2

P. Kotov b. A. Michelsen 6-1 6-1

Z. Zhang b. D. Galan 6-2 7-5

[Q] T. Monteiro b. G. Monfils 6-2 7-5

M. Kecmanovic vs [Q] B. Nakashima

A. Vukic b. [Q] D. Schwartzman 6-2 6-2

L. Darderi b. [PR] D. Shapovalov 6-7(4) 6-3 7-6(4)

A. Rinderknech vs [Q] F. Passaro

N. Borges b. P. Martinez 6-7(3) 6-4 7-6(8)

D. Evans vs [WC] F. Fognini

F. Cobolli b. M. Marterer 6-4 6-2

[Q] T. Atmane b. C. Eubanks 6-4 6-4

Y. Nishioka b. S. Ofner 6-3 2-6 7-6(4)

