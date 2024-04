Garbine Muguruza annuncia il ritiro

Garbine Muguruza, ex numero 1 del mondo, ha annunciato ufficialmente il ritiro. La trentenne spagnola, assente dai campi da inizio 2023 dopo un lungo periodo a convivere con problemi fisici, aveva deciso di prendere una pausa a tempo indeterminato ma non è bastata per aiutarla a tornare in campo.

Muguruza lascia il tennis con 10 titoli conquistati tra cui due Slam (Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017) e le WTA Finals del 2021 a Guadalajara.

