Sinner salta Parigi? “Gioco solo se sono al 100%, non voglio rovinarmi la carriera”

Il dolore all’anca è ancora troppo forte ma pesa anche il timore di compromettere tutta la stagione. Jannik Sinner si trova ad un bivio: niente Roma, forfeit già arrivato, ma Parigi?

“Arrivare a Parigi senza partite qui a Roma non è semplice. Giocherò il Roland Garros solo se sarò in grado al 100%, dobbiamo vedere anche perché si gioca 3 set su 5″. Credo che abbiamo imparato qualcosa e per l’anno prossimo possiamo gestire ancora meglio la situazione. Non si può essere perfetti, vorrei giocare tutti i tornei. Ero il primo a dire di provare qui, ma in tanti mi hanno consigliato di non farlo. Non è una sconfitta. Non voglio buttare 3 anni di carriera in futuro, non ho fretta. Curare il corpo è la cosa più importante”.

Angelo Binaghi siede accanto a lui, proprio come quando Sinner era tornato dall’Australian Open per stare vicino ai campioni nei momenti di difficoltà, non soltanto quando si vincono gli Slam: “La telefonata di Jannik è stata una coltellata, sembrava che tutto fosse rientrato. Quando ho visto la sua chiamata non ho avuto il coraggio di richiamarlo. Sarebbe dovuta essere la sua festa, ma la scelta è giusta se pur dolorosa. Il suo staff è il migliore possibile e l’obiettivo è il medio termine, la continuità. È dalle difficoltà che si deve imparare e trovare le forze per ripartire più forte di prima”.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma”, aveva scritto il campione azzurro spiegando che sarà comunque presente al Foro Italico. “Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza”, sottolinea.

