Sinner stringe i denti e batte Khachanov: è ai quarti. Alcaraz si salva al terzo

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid battendo il russo Karen Khachanov per 5-7 6-3 6-3.

Nonostante un piccolo fastidio all’anca, e nonostante i dubbi prima del match, Jannik Sinner si è imposto in 3 set (5-7; 6-3; 6-3) sul russo Khachanov e ha vinto la partita che lo porta ai quarti di finale dell’Atp di Madrid. Un match non semplice per l’altoatesino, n.2 del ranking mondiale, che ha perso il primo set ma che, con grande solidità mentale, è ruscito a recuperare.

Il primo set si è chiuso in 50 minuti sul punteggio di 7-5: il russo ha sempre testato il dritto di Sinner, che faticava quando doveva scivolare. Ma nel secondo set l’altoatesino è tornato ad alto livello, soprattutto con il servizio, ed è riuscito a imporsi per 6-3. Si è deciso quindi tutto nel terzo set, combattutissimo. Ma ha avuto la meglio Jannik che ha trovato il break ed è avanzato fino a chiudere il match a suo favore.

Ai quarti anche la testa di serie n.2, Carlos Alcaraz, che in un match difficilissimo contro il tedesco Struff (in grande forma), si è aggiudicato la rivincita della finale di Madrid 2023 in tre set: 6-3 6-7 7-6 il punteggio. Fuori Alexander Zverev, tds 4, battuto dall’argentino Cerundolo.

