Bentornato, caro Nadal! Battuto anche de Minaur

Secondo turno

[1] J. Sinner b. L. Sonego 6063

P. Kotov b. [32] J. Thompson 5-7 6-4 7-5

[23] N. Jarry vs F. Cobolli

[16] K. Khachanov b. [LL] R. Bautista 6-3 3-6 7-5

J. Mensik b. [9] G. Dimitrov 6-2 6-7(4) 6-3

F. Auger-Aliassime b. [19] A. Mannarino 6-0 6-4

[29] C. Norrie vs [WC] J. Fonseca

M. Kecmanovic vs [5] C. Ruud

[3] D. Medvedev b. M. Arnaldi 2-6 6-4 6-4

[25] S. Korda b. M. Purcell 6-3 6-3

[17] A. Bublik b. R. Carballes Baena 1-6 6-2 6-2

[14] B. Shelton b. T. Machac 6-0 6-2

[PR] R. Nadal b. []A. de Minaur 7-6(6) 6-3

P. Cachin b. F. Tiafoe 7-6(1) 3-6 6- 4

[30] J. Lehecka b. [Q] H. Medjedovic 7-5 6-4

[Q] T. Monteiro b. [6] S. Tsitsipas 6-4 6-4

