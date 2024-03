Sinner spazza via anche Lehecka e vola in semifinale: ora Alcaraz (o Zverev)

Jannik Sinner continua la sua corsa, ormai diventata quasi noiosa. Sedici vittorie e zero sconfitte in questo 2024, una delle serie iniziali più lunghe della storia, appena dietro mostri sacri come Federer, Nadal e Djokovic.

L’azzurra batte Jiri Lehecka 6-3 6-3 in una giornata nuvolosa e ventosa e si accomoda in semifinale, eguagliando il risultato dello scorso anno. Ora si accomoderà in sala d’attesa. Tra qualche ora, infatti, Carlos Alcaraz scenderà in campo contro Sascha Zverev, per provare a raggiungerlo nello scontro diretto che vale il 2° posto.

Se lo spagnolo dovesse cedere al tedesco che lo aveva già eliminato all’Australian Open, Jannik sarà certo del sorpasso nel ranking. Sinner ha giocato un match pulito, senza sudare più di tanto, provando anche qualche soluzione come il rovescio in lungolinea, prossimo attrezzo importante da inserire nella cassetta da lavoro. Tanta la differenza di livello tra il numero 3 e il coetaneo numero 32 al mondo nonostante un secondo set pessimo al servizio.

