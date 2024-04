La crisi di Musetti non accenna a finire, fuori anche a Madrid

Altra sconfitta per Lorenzo Musetti, battuto da Seyboth Wild, onesto (più o meno) giocatore brasiliano di medio livello, capace di superare Medvedev al Roland Garros del 2023 e di poco altro. Si tratta di raccontare la solita partita del carrarese, che da più di un anno ormai, dopo l’ottimo 2022, colleziona prestazioni opache. Anche i numeri adesso sono diventati impietosi, visto che Musetti ha vinto appena 9 delle ultime 28 partite, cammino che si addice a chi gravita attorno alla centesima posizione che al top20 che è stato Lorenzo. Quello che è successo oggi è quello che succede sostanzialmente da 15 mesi, con Musetti a incantare in frangenti sempre più brevi e l’avversario di turno a fare i punti. Quello che dispiace è vederlo sostanzialmente impotente, come se non trovasse proprio il modo di affrontare le difficoltà di un incontro. E ad accrescere la sensazione quasi di sgomento è la consapevolezza che dall’altra parte l’avversario non faccia chissà cosa, sbaglia semplicemente di meno e aspetta il momento in cui toglierà il servizio a Musetti. Naturalmente una volta di più si accorrerà al capezzale di Musetti pieni di buoni consigli, da parte nostra ci limitiamo a sperare che la nuttata passi, in fondo stiamo pur sempre parlando di un ragazzo che ha compiuto 22 anni meno di due mesi fa. Speriamo.

in aggiornamento

Secondo turno

[8] H. Hurkacz vs J. Draper

D. Altmaier vs [31] A. Fils

[16] S. Baez vs L. van Assche

K. Darderi vs [12] T. Fritz

[15] T. Paul vs L. Klein

[21] F. Cerundolo b. F. Marozsan 6-2 7-6(5)

[26] T. Etcheverry vs [PR] D. Shapovalov

B. Coric vs [4] A. Zverev

[7] A. Rublev b. F. Bagnis 6-1 6-4

[WC] J. Shang vs [27] A. Davidovich Fokina

[24] T. Griekspoor vs [Q] T. Daniel

M. Navone vs [11] H. Rune

[13] U. Humbert vs B. Van de Zandschulp

J. Munar vs [23] J.L. Struff

T. Seyboth Wild b. [28] L. Musetti 6-4 6-4

A. Shevchenko vs [2] C. Alcaraz

