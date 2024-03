Collins ritrova Swiatek, buon esordio per Wozniacki. Fuori Venus Williams

Tutto come da pronostico: Danielle Collins ha chiuso vittoriosa, seppur con qualche affanno, il secondo set della sfida contro Erika Andreeva e sarà dunque lei la prima rivale di Iga Swiatek. Per la numero 1 WTA, l’ottavo confronto in carriera contro la statunitense arriverà un mese e mezzo dopo l’assurda rimonta all’Australian Open, e per quanto i precedenti dicano 6-1 in suo favore, i rischi nel caso non sia molto registrata saranno davvero alti.

Collins, che ieri aveva visto la partita sospesasi sul 7-6(3) 6-5, aveva appena mancato un match point e la sua avversaria, partita dalle qualificazioni, era arrivata alla chance del 6-6. Oggi, alla ripresa, la statunitense ha condotto il tie-break fino al 5-3 prima di rischiare qualcosa col dritto e scivolare addirittura indietro 5-6. Sul set point, però, si è difesa molto bene aiutata da traiettorie più alte e alla fine Andreeva ha messo lungo un dritto in palleggio. Arrivata così al secondo match point, Danielle ha chiuso con un ottimo rovescio vincente in lungolinea.

Giornata positiva anche per Caroline Wozniacki, che ha completato vittoriosa la partita contro Lin Zhu. Un 7-6(6) 6-1 nato perlopiù ieri, quando aveva portato a casa un primo set segnato dal forte vento e vinto soltanto 8-6 al tie-break. Tutto molto più semplice oggi, in condizioni nettamente a lei più congeniali, con cinque game consecutivi vinti dall’1-1. Al secondo turno avrà Donna Vekic, testa di serie numero 25.

Sconfitta e qualche rammarico invece per Venus Williams, al rientro dopo sei mesi e che, a quasi 44 anni, ogni volta in campo ha il sapore dell’ultima volta. La grande campionessa statunitense aveva giocato un buon primo parziale contro Nao Hibino e nell’inizio del secondo aveva pure condotto nel punteggio dando pressione in risposta, però sul 3-3 le è scivolato dalle mani un game al servizio che sembrava “chiuso” e da lì è arrivato il calo, prima mentale e poi fisico. La giapponese, passata dalle qualificazioni, si è così imposta 2-6 6-3 6-0 e affronterà al secondo turno la testa di serie numero 17 Veronika Kudermetova.

Risultati (avversaria al secondo turno)

D. Collins b. [Q] E. Andreeva 7-6(3) 7-6(6) ([1] I. Swiatek)

[Q] H. Baptiste b. [Q] R. Montgomery 6-2 4-6 6-1 ([18] M. Keys)

[Q] N. Hibino b. [WC] V. Williams 2-6 6-3 6-0 ([17] V. Kudermetova)

[WC] C. Wozniacki b. L. Zhu 7-6(6) 6-1 ([25] D. Vekic)

[LL] N. Podoroska b. [WC] A. Krueger 3-6 6-2 6-3 ([4] E. Rybakina)

[Q] T. Townsend b. M. Linette 3-6 7-6(3) 6-1 ([21] A. Kalinskaya)

[Q] N. Parrizas Diaz b. [WC] M. Kessler 6-3 7-6(3) ([22] A. Pavlyuchenkova)

V. Gracheva vs Y. Yue ([8] Zheng Q.)

C. Dolehide b. C. Bucsa 6-2 6-0 ([27] V. Azarenka)

S. Stephens vs M. Sherif ([19] S. Cirstea)

O. Dodin b. E. Avanesyan 1-6 6-3 7-6(4) ([11] D. Kasatkina)

[WC] N. Osaka b. [Q] S. Errani 6-3 6-1 ([14] L. Samsonova)

Wang X. b. A. K. Schmiedlova 6-0 6-4 ([24] E. Mertens)

L. Bronzetti b. M. Frech 6-2 6-4 ([32] A. Kalinina)

C. Burel b. Wang X. 4-6 6-2 6-4 ([3] C. Gauff)

A. Blinkova b. [WC] Ka. Pliskova 6-1 2-6 6-4 ([5] J. Pegula)

D. Parry b. M. Trevisan 7-5 6-3 ([29] L. Fernandez)

V. Tomova vs S. Kenin ([20] C. Garcia)

D. Shnaider vs A. Bogdan ([9] M. Sakkari)

K. Siniakova b. G. Minnen 7-5 7-6(3) ([16] E. Svitolina)

L. Tsurenko b. [Q] L. Hovde 6-3 6-1 ([23] E. Navarro)

[WC] E. Raducanu b. [Q] R. Masarova 6-2 6-3 ([30] D. Yastremska)

E. Cocciaretto vs P. Stearns ([2] A. Sabalenka)

