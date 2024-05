Bronzetti e Brancaccio eliminate, la pioggia ferma le altre azzurre

Continua il torneo ben poco entusiasmante per le tenniste azzurre impegnate nel tabellone di singolare femminile di Roma. Il WTA 1000 italiano ha visto solo sconfitte fin qui tra tabellone principale e qualificazioni, con l’unico successo messo a segno da Lucrezia Stefanini ieri nel derby contro Vittoria Paganetti.

Prima che arrivasse la pioggia a guastare a poco a poco la seconda parte di programma, Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio hanno dovuto abbandonare il torneo romano a seguito di sconfitte abbastanza nette nel gioco, prima ancora che nel punteggio, contro Sofia Kenin e Katerina Siniakova. 6-3 6-2 il punteggio della statunitense contro Lucia, che pure era avanti 3-1 nel primo parziale prima di crollare alla ripresa dopo la prima interruzione per pioggia. 6-4 6-2 invece il finale con cui la ceca si è imposta sulla siciliana.

Appena prima dell’arrivo dell’ultimo e decisivo scroscio d’acqua c’era in campo, per l’Italia, Elisabetta Cocciaretto che però era nettamente indietro contro la qualificata Renata Zarazua, sul 5-2 e servizio nel primo parziale. Dovevano scendere in campo, ancora, Giulia Pedone, Federica di Sarra e Sara Errani. Sarà quasi impossibile avere qualche miglioramento in serata, per cui rimarrà da capire come verranno riprogrammate le sfide nella giornata di domani dove faranno l’esordio 16 delle 32 teste di serie tra cui la neo-campionessa di Madrid Iga Swiatek, impegnata nel primo match serale contro Bernarda Pera, qualificata, che oggi ha superato 7-6(4) 6-3 Caroline Dolehide.

Buon esordio per Naomi Osaka, che dopo un primo set abbastanza combattuto contro Clara Burel si è comunque imposta 7-6(3) 6-1 e affronterà già domani Marta Kostyuk, numero 19 del tabellone.

