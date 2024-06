Cocciaretto in semifinale a Birmingham, è rivincita contro Putintseva

Nuova splendida giornata per Elisabetta Cocciaretto, che a Birmingham ha colto la prima semifinale WTA del suo 2024. Il torneo britannico, di categoria ‘250’, era cominciato nel migliore dei modi col doppio successo ai danni di Aljona Ostapenko e Sloane Stephens, e oggi si è arricchito del 5-7 6-4 6-2 contro Diana Shnaider in due ore e 25 minuti circa di gioco.

Sembrava una partita quasi persa, a un certo punto, perché dal 5-4 e servizio con tanto di set point la marchigiana è scivolata indietro 5-7 e 2-4 nel secondo parziale, reagendo però molto bene e infilando quattro game consecutivi che hanno rimesso tutto in equilibrio. Nel set decisivo la lotta è proseguita punto dopo punto, col passaggio chiave per l’azzurra giunto sul 3-2, col break di vantaggio appena conseguito, e un game salvato alla battuta dopo diverse parità e chance del controbreak cancellate. Da lì in avanti ha dilagato, chiudendo con una bella prima palla di servizio al centro non risposta e una quasi non-reazione per lei, avviatasi verso la rete a stringere la mano all’avversaria senza particolari cenni di esultanza.

Il cammino, dunque, proseguirà domani contro Yulia Putintseva che ha superato 6-3 6-7(2) 6-2 Caroline Dolehide. Si ripresenterà quella sfida che a gennaio le fece tanto male a Hobart dove si rive rimontata da 6-0 4-0 di vantaggio perdendo nel terzo set. È la grande occasione di rivincita.

L’altra semifinale vedrà di fronte Anastasia Potapova, che ha superato 6-1 6-4 la numero 2 del seeding e finalista 12 mesi fa qui Barbora Krejcikova e la vincente del match tra Leylah Fernandez e Ajla Tomljanovic.

