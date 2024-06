Sabalenka e Rybakina, rientri vincenti. Infortunio per Vondrousova

Buon rientro in campo a Berlino per Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, segnate entrambe nell’ultimo periodo dalla sfortunata giornata di quarti di finale all’ultimo Roland Garros dove entrambe, da favorite alla vigilia, hanno perso in tre set e mancato una sfida in semifinale che poteva dare un altro senso allo Slam parigino.

Giornata molto agevole soprattutto per la bielorussa, scesa al numero 3 del mondo e che da testa numero 2 del WTA 500 tedesco si è imposta 6-1 6-4 contro Daria Kasatkina. Qualche grattacapo in più, ma vittoria comunque arrivata in due set, per la campionessa di Wimbledon del 2022 che ha superato 6-4 7-5 Veronika Kudermetova. Come avvenuto al Roland Garros, le due tenniste si trovano nella stessa metà di tabellone e sono quindi a una vittoria dal ritrovarsi l’una contro l’altra. Nei quarti di finale per Sabalenka ci sarà Anna Kalinskaya, mentre per Rybakina Victoria Azarenka.

La brutta notizia di giornata arriva proprio dal match della russa, però, perché la sua vittoria è arrivata per ritiro di Marketa Vondrousova sul punteggio di 5-5, con la ceca che sul 5-2 ha fallito due set point e ha poi subito una brutta scivolata dietro la linea di fondo campo cominciando a urlare dal dolore. Dopo qualche minuto, visitata dal fisioterapista, ha provato a ricominciare con una vistosa fasciatura, tra l’altro, sulla coscia destra. Non è stata più in grado di vincere un punto e dopo l’aggancio della sua avversaria ha gettato la spugna. Non l’ideale ora che Wimbledon, torneo vinto da Vondrousova nel 2023, si trova a soli 10 giorni di distanza.

Nella parte alta, buon esordio per Coco Gauff, neo numero 2 del mondo e numero 1 del tabellone, che ha battuto 7-6(6) 6-2 Ekaterina Alexandrova. Ai quarti di finale affronterà Ons Jabeur, finalista nelle ultime due edizioni di Wimbledon, che ha battuto 6-7(4) 6-3 6-4 Linda Noskova. Nell’altro quarto di finale si sfideranno la numero 4 del seeding Jessica Pegula (6-4 7-5 a Donna Vekic, finalista in questo torneo un anno fa) e Katerina Siniakova, che ha superato con un doppio 6-4 Zheng Qinwen.

