Disastro a Berlino: ritirate Sabalenka, Rybakina e Jabeur

È fin qui una due-giorni terribile per il torneo WTA 500 di Berlino, che ha visto uscire dal tabellone tre delle giocatrici più attese come Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Ons Jabeur. Tutte per ritiro, che con Marketa Vondrousova nella giornata di giovedì portano a quattro i forfait.

Partendo da ieri, poco prima che la pioggia distruggesse completamente il resto della giornata Elena Rybakina ha dovuto gettare la spugna nel quinto game della sfida contro Victoria Azarenka a causa di dolori all’addome in una partita dove era già sotto 1-3 e stava servendo abbastanza male. Ancor peggio Sabalenka, numero 2 del seeding, che oggi è durata appena sei game contro Anna Kalinskaya prima di gettare la spugna indietro 1-5. Appena il 44% di prime in campo e tanti problemi, segnati da continue visite del fisioterapista in campo per massaggiare l’avambraccio e la spalla destra hanno convinto la bielorussa a cedere. È il primo ritiro della sua carriera.

Nel frattempo, Jabeur era impegnata nel primo set perso 11-9 al tie-break contro Coco Gauff e dopo circa 70 minuti di gioco anche lei ha preferito non andare oltre a causa di una sensazione generale di malessere. I problemi di questa settimana, uniti a un torneo di Wimbledon ormai sempre più vicino, hanno forse giocato un ruolo cruciale nella valutazione complessiva di tante, fattosta che il torneo tedesco si ritrova ora con in semifinale Gauff contro Jessica Pegula (7-6 2-6 6-3 contro Katerina Siniakova) e Azarenka contro Kalinskaya, quest ultima che ha usufruito addirittura di due ritiri consecutivi a favore in tre partite giocate.

