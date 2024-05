Addio al tennis per Camila Giorgi? Un file ITIA svelerebbe il ritiro

Potremmo aver perso, come tennista, Camila Giorgi senza nemmeno accorgercene. L’ex numero 26 WTA, vincitrice al torneo ‘1000’ di Montreal nell’agosto 2021 e arrivata ai quarti di finale di Wimbledon nel 2018 è assente dai campi da gioco dal torneo di Miami dello scorso fine marzo quando perse al secondo turno con un doppio 6-1 contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek.

Il sito della ITIA, acronimo che sta per International Tennis Integrity Agency e che controlla il tennis in vari settori come nell’antidoping, ha inserito il nome della tennista azzurra nella lista dei tennisti ritirati e non più disponibili per effettuare test durante il corso della stagione, procedimento che viene fatto quando la persona inoltra la domanda di esclusione.

Il nome di Giorgi è il più recente e, secondo quanto scritto, è stato inserito nella giornata di martedì 7 maggio. Non c’è ancora comunicazione ufficiale dalla giocatrice.

(aggiornamenti a breve)

