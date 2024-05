WTA Roma, tabellone: Rybakina con Sabalenka, Paolini “vede” Azarenka. Swiatek guida il seeding

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

C. Dolehide vs [Q]

Y. Putintseva vs M. Trevisan

bye vs [31] S. Stephens

[17] V. Kudermetova vs bye

[PR] L. Davis vs [PR] A. Kerber

A. K. Schmiedlova vs [Q]

bye vs [14] E. Alexandrova

[12] B. Haddad Maia vs bye

Wang Xinyu vs Yuan Yue

A. Rus vs C. Osorio

bye vs [18] M. Keys

[28] S. Cirstea vs bye

[Q] vs T. Townsend

A. Bogdan vs L. Fernandez

bye vs [6] M. Vondrousova

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] C. Gauff vs bye

M. Frech vs A. Krueger

E. Avanesyan vs C. Bucsa

bye vs [25] B. Krejcikova

[21] E. Navarro vs bye

M. Andreeva vs P. Badosa

G. Minnen vs D. Shnaider

bye vs [15] L. Samsonova

[10] D. Kasatkina vs bye

T. Maria vs [Q]

[WC] N. Osaka vs C. Burel

bye vs [19] M. Kostyuk

[29] L. Noskova vs bye

[WC] V. Paganetti vs [WC] L. Stefanini

[WC] L. Pigato vs [PR] S. Rogers

bye vs [7] Zheng Q.

3° QUARTO DEL TABELLONE

[5] M. Sakkari vs bye

[WC] F. Di Sarra vs [Q]

D. Vekic vs L. Tsurenko

bye vs [30] A. Kalinina

[24] V. Azarenka vs bye

L. Zhu vs M. Linette

P. Martic vs M. Sherif

bye vs [12] J. Paolini

[13] D. Collins vs bye

D. Parry vs A. Blinkova

[Q] vs E. Cocciaretto

bye vs [22] C. Garcia

[27] E. Mertens vs bye

K. Siniakova vs [WC] N. Brancaccio

[Q] vs [PR] I. C. Begu

bye vs [4] E. Rybakina

4° QUARTO DEL TABELLONE

[8] O. Jabeur vs bye

S. Kenin vs L. Bronzetti

[Q] vs [WC] G. Pedone

bye vs [26] K. Boulter

[20] A. Pavlyuchenkova vs bye

N. Podoroska vs S. Sorribes Tormo

A. Potapova vs Wang Xiyu

bye vs [9] A. Ostapenko

[16] E. Svitolina vs bye

S. Errani vs A. Anisimova

D. Saville vs [Q]

bye vs [23] A. Kalinskaya

[32] D. Yastremska vs bye

[Q] vs [Q]

Wang Yafan vs [Q]

bye vs [2] A. Sabalenka

