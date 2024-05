WTA Roma: Zheng dura un set, Gauff in semifinale contro Swiatek

Coco Gauff contro Iga Swiatek, sfida numero 11. A Roma si ritroveranno la polacca e la statunitense per un match che metterà in palio la finale del torneo WTA 1000 di Roma, riedizione della semifinale che la numero 1 del mondo vinse nel 2021 per 7-6(5) 6-3 e diede il là al primo titolo a questo livello della sua carriera.

Gauff, nel match che ha chiuso la serata di martedì sul Campo Centrale, si è imposta 7-6(4) 6-1 contro Zheng Qinwen, spentasi progressivamente dopo un primo parziale durato circa un’ora e un quarto. Una prima vittoria contro una top-10, per Coco, in questo 2024 che fin qui l’aveva vista battere al massimo la numero 20 del mondo e tiene ancora vivo il sogno di essere numero 2 del mondo al termine di questa settimana, con ancora la necessità però di fare finale e non avere Aryna Sabalenka a sua volta in semifinale.

La partita contro la cinese è stata vinta di forza nelle fasi decisive del primo parziale, quando sentiva la tensione affiorare dopo la non chiusura del set sul 5-3 (ottimo punto costruito da Zheng per chiudere al volo sul set point) e si è vista prima agganciare sul 5-5 poi ripresa da 40-0 in quell’undicesimo game. Qinwen, che sembrava spesso esaltarsi quando era sotto nel punteggio, costruendo bene i punti per concludere col dritto dal lato mancino del campo, ha visto la tattica crollare nel momento chiave, sul 3-3 del tie-break quando ha chiuso Gauff sul lato sinistro ma ha cercato un dritto in più su quel lato lasciando così scoperto il lungolinea di rovescio centrato dalla numero 3 del mondo. Avanti 4-3, Coco ha messo insieme due punti rapidi che l’hanno portata al 6-3 e se il secondo set point complessivo è stato cancellato da una grande accelerazione di rovescio, sul terzo la lunga difesa da fondo ha pagato.

Quel set ha pesato tantissimo per Qinwen, che ripartiva scarica di energie e scivolando subito dietro 0-2. Sbloccava il punteggio, ma non aveva più occasioni in risposta contro un’avversaria in crescita se non altro nella fiducia e che sul 3-1 raddoppiava i break di vantaggio. Sull’1-5 Zheng non è riuscita nemmeno a rimanere viva nel match, giocando alla cieca lo schiaffo al volo di dritto sul match point e a momenti colpiva in volto la sua avversaria che si è dovuta coordinare per saltare ed evitare la palla, cadendo a terra e mettendosi a ridere per la situazione così particolare.

Sono 9-1 i precedenti per Swiatek, che ha perso soltanto nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati lo scorso agosto e ha poi fatto sue le successive sfide della semifinale del WTA 1000 di Pechino e quella al Round Robin alle Finals 2023.

