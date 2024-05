WTA Roma: avanza solo Stefanini. Fuori Trevisan, Pigato e Paganetti

Prima giornata del WTA 1000 di Roma e subito un duro, purtroppo nemmeno impronosticabile, epilogo per la pattuglia italiana in campo. Sono 12 nel tabellone principale e delle quattro impegnate è avanzata al secondo turno soltanto Lucrezia Stefanini vittoriosa però in un derby contro la debuttante Vittoria Paganetti.

Quest ultima, 17 anni, ha ottenuto una wild-card passando addirittura dalle prequalificazioni. Ha tenuto bene il campo per buona parte dell’incontro, andando persino al servizio nel primo parziale prima però di cedere 7-5 6-3. Sarà così la toscana ad affrontare al secondo turno la numero 29 del seeding Linda Noskova.

Molto male, a inizio giornata, Lisa Pigato. Per lei una pesantissima sconfitta contro la rientrante Shelby Rogers, impostasi 6-1 6-0. Nel pomeriggio invece Martina Trevisan ha perso una brutta partita contro Yulia Putintseva, impostasi 6-3 6-4.

Domani sarà la volta di altre sette giocatrici italiane, con Sara Errani opposta ad Amanda Anisimova o anche Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata messicana Renata Zarazua, Federica di Sarra (anche lei passata dalle qualificazioni) contro Varvara Gracheva mentre l’altra wild-card Giulia Pedone avrà Rebecca Sramkova.

Tra i risultati di oggi, da segnalare le nette vittorie di Paula Badosa contro Mirra Andreeva (6-2 6-3) e di Angelique Kerber in chiusura di giornata contro Lauren Davis (6-1 6-0).

