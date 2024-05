Cocciaretto ed Errani: finalmente vittorie. Fuori altre tre azzurre

A fronte di una possibile nuova giornata con tante amarezze, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani hanno un po’ migliorato il bilancio per le tenniste azzurre quando si poteva anche profilare un’altra Caporetto. Il WTA 1000 di Roma ha ancora tre italiane in gara: Jasmine Paolini esordirà domani contro Mayar Sherif e con lei ci saranno nuovamente le due vincitici di oggi.

Cocciaretto, che ieri al momento della sospensione per pioggia era indietro con un doppio break di ritardo nel primo set contro la qualificata messica Renata Zarazua, è riuscita a risalire la china e completare la rimonta nel terzo set, chiudendo 4-6 7-5 6-3 in due ore e 45 minuti. Domani, per lei, ci sarà nuovamente Caroline Garcia. Errani, invece, ha interrotto un incredibile digiuno al Foro Italico che (a livello di main draw) durava addirittura dal 2015. Sara è riuscita a vincere nuovamente una partita del tabellone principale battendo Amanda Anisimova 4-6 6-2 6-1, portando allo stremo un’avversaria lontanissima ancora da una buona condizione fisica e di fatto crollata nel rendimento al persistere degli scambi, su una superficie che non le è proprio amica e con una fasciatura importante presente appena sopra la caviglia sinistra.

La romagnola affronterà domani la numero 16 del seeding e bi-campionessa al Foro Italico Elina Svitolina, che come tutte le prime 32 del tabellone ha ottenuto un bye al primo turno. Sara è avanti 2-0 nei confronti diretti, giocati entrambi sul cemento nel 2014 e 2016.

Eliminate invece le tre quattro italiane impegnate. Erano ancora al primo turno Giulia Pedone (6-4 6-1 per la qualificata Rebecca Sramkova) e Federica di Sarra (6-1 6-3 per l’altra qualificata Varvara Gracheva), mentre Lucrezia Stefanini ha perso al secondo round contro la testa di serie numero 29 Linda Noskova per 6-3 7-5, non riuscendo a chiudere il secondo parziale pur avendo avuto il servizio a disposizione sul 6-5.

