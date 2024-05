Swiatek e Gauff al terzo turno, Osaka e Kerber intruse speciali

Negli ultimi tre anni a Roma Iga Swiatek ha sempre avuto un impatto di grande spessore con un match d’esordio dominato. 6-3 6-0 nel 2022 contro Elena Gabriela Ruse, 6-0 6-0 nel 2023 contro Anastasia Pavlyuchenkova e ora 6-0 6-2 contro Bernarda Pera, proveniente dalle qualificazioni. Una partita che serviva a entrare nel torneo già vinto due volte in passato, sciogliere le gambe dopo il riposo e i primi allenamenti al Foro Italico e velocizzare una giornata che a causa della pioggia aveva visto due ore di ritardo all’inizio della sessione serale.

Serata molto tranquilla per la numero 1 del mondo, con un dominio netto nel primo parziale e qualche bello spunto, soprattutto col dritto, nel secondo. Quantomeno, il livello da match d’esordio abbastanza tranquillo dove anche i 17 errori non forzati non dicono più del game perso al servizio sul 6-0 5-1 quando anche ha avuto due match point. Un inciampo che non ha cambiato nulla visto il sesto break ottenuto nel game successivo ma che l’ha lasciata un po’ con un sorriso a metà. Tutto quel settimo game è stato giocato su quel dubbio se la statunitense di origine croata avesse ancora una chance in risposta contro un avversaria non più in totale controllo o se Iga poteva già archiviare la pratica. Pera ha avuto una chance, sul 40-30, ma è stata costretta sulla difensiva per tutto lo scambio, ha poi concesso il terzo match point complessivo e l’ultimo dritto è finito in rete.

Al terzo turno la polacca avrà un’avversaria non banale, perché Yulia Putintseva da Indian Wells ha un cammino ottimo con buoni piazzamenti nei ‘1000’ e a Madrid fu per due volte a un punto dal battere Elena Rybakina. Qui al Foro Italico, dopo il 6-3 6-4 all’esordio contro Martina Trevisan, si è imposta ora 6-2 6-3 contro Sloane Stephens, testa di serie numero 31. Comodo esordio anche per Coco Gauff, numero 3 del seeding, che ha superato 6-3 6-3 Magdalena Frech. Ci sono voluti tre set, invece, a Marketa Vondrousova per battere Ana Bogdan, sconfitta 6-2 3-6 6-4.

Infine, ci sono due intruse speciali al terzo turno del WTA 1000 romano: Naomi Osaka e Angelique Kerber. La tedesca non ha mai apprezzato la terra battuta e Roma in particolare non le ha mai dato davvero soddisfazioni, così fa impressione leggere che nelle prime due partite giocate in questa edizione si sia imposta prima 6-0 6-1 all’esordio e ora 6-3 6-1 contro Veronika Kudermetova, semifinalista qui un anno fa. Al terzo turno la qualificata Aliaksandra Sasnovich, che ha travolto oggi Ekaterina Alexandrova con un netto 6-0 6-1. Per quanto riguarda Osaka, invece, il discorso su Kerber viene forse enfatizzato ancor di più. Il 6-3 6-2 imposto a Marta Kotyuk è un risultato che fa rumore anche perché è la prima vittoria in carriera contro una top-20 (l’ucraina è testa di serie 19, ma numero 20 del mondo) sulla terra battuta, che la porterà a sfidare la numero 10 del seeding Daria Kasatkina per la prima volta dalla finale di Indian Wells del 2018.

Risultati

secondo turno

[1] I. Swiatek b. [Q] B. Pera 6-0 6-2

Y. Putintseva b. [31] S. Stephens 6-2 6-3

[PR] A. Kerber b. [17] V. Kudermetova 6-3 6-1

[Q] A. Sasnovich b. [14] E. Alexandrova 6-0 6-1

[12] B. Haddad Maia b. Wang Xinyu 4-6 6-3 6-2

[18] M. Keys b. [Q] C. Osorio 6-0 4-6 6-3

[28] S. Cirstea b. [Q] B. Fruhvirtova 7-5 6-0

[6] M. Vondrousova b. A. Bogdan 6-2 3-6 6-4

[3] C. Gauff b. M. Frech 6-3 6-3

[LL] J. Cristian b. E. Avanesyan 5-7 6-2 6-2

[21] E. Navarro vs P. Badosa

D. Shnaider b. [15] L. Samsonova 6-1 6-3

[10] D. Kasatkina b. T. Maria 7-5 6-1

[PR] N. Osaka b. [19] M. Kostyuk 6-3 6-4

[29] L. Noskova b. [WC] L. Stefanini 6-3 7-6(1)

[7] Zheng Q. b. [PR] S. Rogers 6-2 6-0

primo turno

[Q] V. Gracheva b. [WC] F. di Sarra 6-1 6-3 ([5] M. Sakkari)

E. Cocciaretto b. [Q] R. Zarazua 4-6 7-5 6-3 ([22] C. Garcia)

[Q] R. Sramkova b. [WC] G. Pedone 6-4 6-1 ([26] K. Boulter)

S. Sorribes Tormo b. N. Podoroska 6-3 6-4 ([20] A. Pavlyuchenkova)

[WC] S. Errani b. A. Anisimova 4-6 6-2 6-1 ([16] E. Svitolina)

[Q] C. Tauson b. [PR] D. Saville 6-2 6-4 ([23] A. Kalinskaya)

[Q] L. Siegemund b. [Q] M. L. Carle 2-6 6-4 6-4 ([32] D. Yastremska)

[Q] K. Volynets b. Wang Y. 7-6(4) 6-1 ([2] A. Sabalenka)

