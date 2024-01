Aspettando Melbourne: Djokovic & friends, il Bublik-show e il “Sinnerismo” Video, tweet e post... abbiamo pescato dal web i contenuti migliori in vista degli Australian Open.

Per la prima puntata del 2024 non potevamo che partire con gli imminenti Australian Open. Dai tornei ed eventi che precedono il primo major della stagione fino alla trepidante attesa che stanno vivendo gli appassionati del mondo della racchetta per il via dell’happy slam.

I mille talenti di Djokovic

Nella tradizionale serata benefica organizzata sulla Rod Laver Arena, intitolata “Djokovic & Friends“, Nole è stato il mattatore (come da copione). Il campione serbo, ormai re onorario di Melbourne dall’alto delle sue dieci vittorie, ha intrattenuto il pubblico assieme ad alcuni suoi colleghi come la campionessa in carica Aryna Sabalenka, sua compagna di doppio nel match contro la coppia greca formata da Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. I quattro si sono cimentati anche nel tennis in carrozzina.

Dopo il tennis, Djokovic ha dato prova di grande abilità atletica cimentandosi nei più svariati sport, dal basket (esibendosi in una schiacciata à la LeBron James), al cricket, dalla ginnastica alla corsa assieme al mezzofondista Peter Bol.

Is it too late to add him to the test squad?! From the sounds of it the selectors are open to trying things out…@DjokerNole • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/VAJq2KFShr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2024

Benvenuti allo show di Bublik

Nel frattempo il solito Alexandr Bublik dava spettacolo ad Adelaide contro il nostro Lorenzo Musetti. Eccolo mettere in mostra le specialità della casa: dropshot improbabili, tweener e servizio da sotto. E poi “rubare” una patatina ad uno spettatore in prima fila.

3 drop shots and a tweener…the most Bublik game you’ll ever see 🤣@BublikAlexander #AdelaideTennis pic.twitter.com/4ET7vyCGOb — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Get the man a 🍺 Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis 😱 pic.twitter.com/7xHTjqagbr — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Un po’ di “Sinnerismo”

Dalle parti di casa nostra imperversa invece la Sinner-mania per il primo Slam da numero 4 del mondo (e del seeding) per il nostro Jannik. C’è chi ha puntato la sveglia, per l’esordio stagionale dell’azzurro al Kooyong Classic. E se i fan italiani sono già in tensione per un’esibizione, figuriamoci per un torneo del Grande Slam. A proposito, sappiamo già che Sinner aprirà le danze con il primo match in programma sulla Rod Laver Arena.

Mettere la sveglia per vedere #Sinner un po’ mi mancava pic.twitter.com/rur1EVxLGD — Alex🍖🍕🍟🍞🍗🍚🍔🍜🍿🍝🥪🌭🍳🍄💭🏈🏉⚽🏀⛹️‍♂️🚴‍♂ (@WBion888) January 9, 2024

Piccolo bonus di Jannik che si allena con coach Simone Vagnozzi sui campi di Melbourne.

Ah, anche i Carota Boys sono in viaggio per l’Australia. Siete avvisati…

🇮🇹 I CAROTA BOYS VOLANO AGLI AUSTRALIAN OPEN! Doveva essere una normale giornata al bioparco @ZoomTorino , ma si è trasformata in una caccia al tesoro che si è conclusa in modo incredibile! Melbourne, arriviamo! @AustralianOpen 🧡🥕#australianopen #australianopen2024 #sinner pic.twitter.com/oBJKV7aBfQ — Carota Boys (@CarotaBoys) January 10, 2024

Salto con l’hashtag, rubrica semiseria che raccoglie per voi tweet, meme, video, post e alcuni dei contenuti più divertenti e interessanti dei social sul mondo del tennis.

Dalla stessa categoria