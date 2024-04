Tennis, cinema e le Mary Jane di Spider-man Per una curiosa coincidenza le tre attrici interpreti della fidanzata di Spider-man finiscono poi per diventare tenniste al cinema Kirsten Dunst (Wimbledon), Emma Stone (La battaglia dei sessi) e Zendaya (Challengers) nei panni di tenniste al cinema

C’è un curioso filo rosso che lega il tennis al cinema, anzi una ragnatela che collega lo sport con la racchetta a Spider-man. In particolare alle interpreti di Mary Jane Watson sul grande schermo.

this spider-man to tennis pipeline is something serious pic.twitter.com/oJJnJ08lB5 — mari 𐚁 (@blythsdaya) April 3, 2024

In questi giorni Zendaya è in tour per il suo nuovo film “Challengers” diretto da Luca Guadagnino (lunedì 8 aprile la presentazione a Roma assieme ai colleghi Josh O’Connor e Mike Faist).

L’attrice è anche l’ultima fidanzata dell’Uomo ragno interpretato da Tom Holland (suo compagno anche nella vita).

Zendaya nei panni di MJ in una scena di Spider-man: no way home

Un aspetto che l’accomuna alle sue ex colleghe Kirsten Dunst ed Emma Stone, le MJ Watson sul grande schermo rispettivamente degli Spider-man Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Kirsten Dunst nella celeberrima scena del bacio con Spider-man

Emma Stone nei panni di MJ Watson

Dall’Uomo Ragno alla racchetta

Per una curiosa coincidenza, dopo aver recitato il ruolo della fidanzata del supereroe, entrambe hanno poi indossato i panni di una tennista: Kirsten Dunst era l’astro nascente di “Wimbledon” di Richard Loncraine (uscito nel 2004), mentre la due volte premio Oscar Emma Stone nel 2017 ha vestito i panni di Billie Jean King nella pellicola “La Battaglia dei sessi” di Jonathan Dayton e Valerie Faris, con Steve Carrell nel ruolo di Bobby Riggs.

C’è poi chi ha notato un’altra strana anomalia: gli interpreti di Spider-man invece finiscono per diventare eroi di guerra. Ma questa è un’altra storia.

get the girl as Spiderman, they become a pro tennis player, and spiderman gets PTSD. wierdest pipeline ever pic.twitter.com/t4nbTJ7ucI — Oregon Rolled A 20✡️ (@OregonRolledA20) April 4, 2024

Il trailer di “Challengers”

