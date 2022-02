Berrettini a Saremo: bello spot per il tennis, però…

Cominciamo subito col dire che Matteo Berrettini a Sanremo è stato un bellissimo spot per il tennis, perché lo ha messo in luce sul palco più famoso d’Italia, durante l’evento di varietà più seguito dagli italiani.

Se poi ci aggiungiamo anche che il nostro ragazzone di 1,96 cm è sicuramente una bella presenza, un ragazzo educato e intelligente, il pacchetto è completo.

Il tweet di cui non sapevate di avere bisogno. #Sanremo2022 pic.twitter.com/KiVSvKWN6J — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 1, 2022

Certo, si vedeva che non era la sua comfort zone (“sono emozionato, sono più a mio agio con la racchetta in mano” le sue prime parole), c’era ovviamente da capirlo: Matteo fa il tennista, mica lo show man. Ma è bastato anche solo vederlo apparire sul palco per scatenare le reazioni del pubblico dei social (femminile e non) e mandare in tendenza l’hashtag #Berrettini.

#Berrettini, il fidanzato che ogni madre vorrebbe per sua figlia, dopo averlo personalmente collaudato #Sanremo2022 — Lia Celi 🇪🇺🇮🇹 (@LiaCeli) February 1, 2022

Siamo innamorati. Ma di quell'amore che ti lascia sotto un treno fino a quando Matteo Berrettini non viene a prenderti e a sollevarti come Patrick Swayze in «Dirty Dancing» ❤️ #Sanremo2022 #SanremoConVanity pic.twitter.com/dlljO8dLti — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) February 1, 2022

Berrettini ha creato il più grande Flash mob di fidanzate immobili davanti alla Tv della storia#Sanremo2022 — Genio78 (@Zziagenio78) February 1, 2022

Insomma, tutti pazzi per Matteo e non solo. Perché tra il pubblico c’era tutta la famiglia Berrettini al completo, da mamma Claudia al fratello Jacopo fino al papà Luca.

La famiglia #Berrettini al completo! Oltre a Matteo ci sono anche papà Luca, mamma Claudia e il fratello Jacopo. #Sanremo2022 pic.twitter.com/HUpHspizPB — Lorenzo Andreoli (@LorenzoAndreol4) February 1, 2022

Però. Ecco il però. Subito dopo aver presentato il tennista con tutti gli onori del caso, decantandone giustamente i risultati ottenuti sul campo negli ultimi anni fino ad issarsi al numero 6 del ranking ATP, Amadeus chiama sul palco Fiorello. Lo straripante Fiorello, grande appassionato di tennis. E lo showman si prende la scena, oscurando il “malcapitato” di turno. Lo ha fatto sempre nelle edizioni precedenti e si è ripetuto ieri sera con Berrettini, con la scusa di raccontare aneddoti legati al nostro giocatore. Come quella volta in cui al villaggio vacanze dove faceva l’animatore, il maestro di tennis era Luca Berrettini (sì, proprio il papà di Matteo, che carrambata!). In realtà Fiorello ha magistralmente sfruttato l’ospite per mettersi come al solito in primo piano, sottraendo a Matteo lo spazio a lui dedicato.

Fiorello se ti sposti un attimo vorremmo vedere Berrettini, grazie. #Sanremo2022 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 1, 2022

Intanto Berrettini è nel retropalco che cerca di scacciare Fiorello con una racchetta elettrificata.

[@caparezza17] — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 1, 2022

Per fortuna poi ci hanno pensato Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio2 a restituire, in uno spazio seppur breve, il tempo e l’occasione sottratta al numero 6 ATP per raccontare qualcosa di sé legata alla musica. Quello che era forse lecito fosse avvenuto sul palco dell’Ariston. A volte basta davvero poco per farla girare, come nel tennis.