I giorni folli di Sinner, dalla questione Sanremo alla salita al Colle Le reazioni social sui giorni intensi di Jannik Sinner: dal Festival alla visita al Quirinale con i compagni di Davis

Jannik Sinner è finalmente uscito da quelli che possiamo definire giorni di ordinaria follia. A trasformare la situazione in surrealtà ci hanno pensato come sempre i social, in particolare X, dove in questi giorni non s’è parlato d’altro che di Jannik.

Ancora gli echi del trionfo australiano? Macché, a tenere banco sono stati gli incontri istituzionali e, più di tutti, la sua possibile partecipazione a Sanremo.

Gli utenti si sono scatenati con meme e post sulla questione “Festival sì – Festival no”, sull’invito pubblico di Amadeus e la sua ostinata perseveranza. Perché, come lo ha avvertito Fiorello, “ti ha puntato e non ti mollerà, io lo so bene“.

Appello a Sinner:

Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà, io lo so bene#VivaRai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/LXiphCSKlP — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) January 30, 2024

E allora via di meme su improbabili reazioni di Sinner all’ennesima chiamata del conduttore della kermesse.

Sinner alla centesima chiamata di Amadeus pic.twitter.com/ypIGg09sxv — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) January 31, 2024

jannik sinner e taylor swift all’ennesima chiamata di amadeus per invitarli al festival di sanremopic.twitter.com/SKaYmxPcl1 — ¥le | sanremo era 💐 ✨🍉 (@yleniaindenial1) January 31, 2024

Ultimo tentativo di Amadeus per avere Sinner a Sanremo: il palco dell’Ariston sarà in cemento con una rete in mezzo. #31gennaio #Sinner #Sanremo2024 #gazzetta #AustralianOpen2024 — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) January 31, 2024

Sinner alla 12a chiamata di Amadeus in 2 giorni:#sanremo2024 pic.twitter.com/JXU9L3YscX — Marvel Fans IT (@MarvelFansIT) January 31, 2024

Battere #Djokovic e #Medvedev non è stato facile. Ma nulla di paragonabile a lottare contro milioni di italiani desiderosi di buttarlo nel pastone nazionalpopolare di #Sanremo2024 Bravo #Sinner — Gian Mario Giua  (@gmgiua) January 31, 2024

Alla fine, con la sua genuina spontaneità e un sorriso sornione di chi fa anche un po’ lo gnorri, Jannik ha sciolto le riserve annunciando di aver declinato l’invito.

Le reazioni alla notizia sono immediate.

#ultimora Sinner rifiuta l’invito di Amadeus a Sanremo e sale nel ranking Atphttps://t.co/GtNcE01NQS pic.twitter.com/eHWDy4s6Ij — Lercio.it (@lercionotizie) January 30, 2024

Evidentemente Sinner non ha voluto cogliere il rischio che qualcuno gli saltasse addosso per limonarlo… — Bonifacio Castellane (@boni_castellane) January 31, 2024

Archiviata, si spera, la questione Sanremo, eccoci al gran giorno, quello dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con solo 42 giorni di ritardo.

In questa settimana Sinner ha ricevuto complimenti da ogni angolo dello Stivale, è diventato talmente nazional popolare da sorpassare Mattarella stesso.

jannik for world president pic.twitter.com/QWP6ye3K1O — Jane (@advantagejane) February 1, 2024

E lui, come si è comportato da Sergione nostro? Il solito spontaneo Jannik, un po’ timido e impacciato, tipo il ragazzino che ride imbarazzato quando deve parlare in pubblico, informale tanto appoggiare una mano sulla spalla di Mattarella manco fosse il suo vecchio professore di matematica con cui, una volta finite le scuole, può finalmente permettersi di scherzare.

Sinner è quel compagno di classe che cercavi di far scoppiare a ridere mentre leggeva. Mattarella è il professore. Arnaldi e Sonego quelli che vogliono farti ridere a tutti i costi, Bolelli quello che vorrebbe rimanere serio. Ma alla fine cede pure lui.pic.twitter.com/5DqBOZckYe — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 1, 2024

Eccoli gli infamoni che lo hanno fatto ridere…#Arnaldi #Sonego i ragazzi della terza C pic.twitter.com/PvKHH7ztAn — Chiara Fabbi (@CFabbi_Studio) February 1, 2024

Ora Sinner probabilmente sarà fuggito dall’Italia, inseguito da uno stuolo di tifosi che ormai lo stanano ovunque. I prossimi impegni? Tornare ad allenarsi. Ma se dovesse annoiarsi, Prime Video Italia e il Pescara Calcio hanno qualche suggerimento.

.@janniksin noi e Animal Kingdom ti aspettiamo a braccia aperte (anche in Italia) 🫶 — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) February 1, 2024

Jannik, siccome sei senza far niente e nessuno ti cerca, vuoi venire a vedere il Derby di sabato con il Pineto? @janniksin — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 1, 2024

Salto con l’hashtag, rubrica semiseria che raccoglie per voi tweet, meme, video, post e alcuni dei contenuti più divertenti e interessanti dei social sul mondo del tennis.

