Gli azzurri della Davis incontrano il presidente Mattarella

Dopo oltre un mese e mezzo di attesa si è tenuto l’incontro al Quirinale tra gli azzurri vincitori della Coppa Davis – Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, il capitano Filippo Volandri – e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il primo invito era fissato per il 21 dicembre scorso, ma il calendario del tennis, con la nuova stagione alle porte e l’imminente trasferta in Australia, non lo avevano permesso. Così l’appuntamento era stato rimandato alla conclusione degli Australian Open. Nessuno si aspettava probabilmente di accogliere anche il campione di Melbourne. Già, perché nel frattempo abbiamo assistito al trionfo di Sinner nel primo Slam stagionale e così, oggi al Colle, la festa è stata doppia.

È toccato proprio a Jannik tenere un discorso a nome di tutta la squadra, lui che nelle finali di Malaga è stato un autentico trascinatore. Non è mancato il ringraziamento a Matteo Berrettini, anche lui presente al Quirinale, fermo ai box per infortunio ma sostegno fondamentale dalla panchina nelle giornate spagnole. Infine un omaggio per il Presidente da parte di tutto il gruppo.

Il video del discorso di Sinner

#Mattarella: Complimenti a #Sinner

Quella domenica ero impegnato, ho potuto guardare la tv soltanto all’inizio del quarto set. Questo ha giovato al mio buonumore perché non ho vissuto i primi due set. Ma ho avuto subito la certezza che lei avrebbe vinto pic.twitter.com/Im423wd9Pn — Quirinale (@Quirinale) February 1, 2024

