Sinner, ritorno vincente a Kooyong, eliminati Sonego e Arnaldi, bene Musetti

Comincia bene il 2024 di Jannik Sinner. Il leader del tennis azzurro, nel Kooyong Classic di Melbourne, torneo di esibizione a inviti che precede gli Open d’Australia, ha battuto 6-4 6-0 il padrone di casa Marc Polmans.

Dal 3-4, l’azzurro ha vinto gli ultimi nove giochi della partita.

Sinner torna in campo stanotte contro Casper Ruud, che ha sconfitto due volte su due a Vienna tra 2020 e 2021. Gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di Matteo Berrettini, che però non scende in campo nella seconda giornata. Il torneo, che nelle ultime edizioni non ha più avuto un vero e proprio tabellone né tantomeno un vincitore, vanta però una tradizione lunga e un albo d’oro di prestigio in cui spiccano le tre vittorie consecutive di Michael Chang (1995-97), Andre Agassi (2000-01, 2003) e Andy Roddick (2006-08).

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Adelaide che si sta disputando sui campi in cemento della città dell’Australia Meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneo torneo di Auckland per rifinire la preparazione in vista dell’Australian Open primo Slam dell’anno al via domenica.

Arnaldi, n.41, cede 6-7(5) 7-6(7) 6-4, dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza, al cileno Nicolas Jarry, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding, dopo aver mancato un match-point nel tie-break del secondo set.

Saluta Adelaide agli ottavi anche Sonego: il 28enne torinese, n.46 ATP, è stato sconfitto 6-4 7-6(10) dallo statunitense Sebastian Korda, n.29 del ranking.

