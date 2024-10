Al Six Kings Slam Sinner spazza via Medvedev, ora Djokovic

Esordio vincente per il numero 1 al mondo Jannik Sinner al Six Kings Slam Exhibition contro Daniel Medvedev. La loro è stata la partita inaugurale dei match di esibizione che ci saranno da oggi a sabato 19 ottobre 2024. Match a senso unico con Sinner che ha dominato il primo set per 6 a 0. Medvedev è sembrato quasi mai entrare nel set, molto sottotono e con troppi errori al servizio. Seconda di servizio e percentuali troppo basse per un n. 5 al mondo. Nel secondo set la musica non cambia riesce a conquistare 3 game ma con percentuali punti vinti con la prima e la seconda di servizio molto più basse rispetto a Jannik. Il russo ha perso le staffe in diversi momenti lanciando ripetute volte la racchetta contro il terreno. Aldilà dello sconforto per l’andamento della partita il suo comportamente è stato forse un po’ eccessivo per un match di esibizione. Sinner molto lucido, pulito e impeccabile come lo abbiamo visto ultimamente con ottimi dati sia come gioco, movimento che come statistiche. Vittoria in poco più di un’ora per Jannik. Con questo successo si porta avanti negli scontri diretti per 8 a 7. Domani giocherà di nuovo dopo la finale di Shanghai di pochi giorni fa contro Novak Djokovic.

J. Sinner b. D. Medvedev 6-0; 6-3

