E’ Sinner l’uomo da sei milioni di dollari, battuto (finalmente) Alcaraz

Una presentazione da Mille e una Notte con giochi di luce arabeggianti e un piccolo intoppo prima di iniziare: Alcaraz è pronto per entrare in campo, ma la presentazione è di Sinner. Carlos lo chiama e Jannik entra di rincorsa. Rincorsa, come quella del numero 1 al mondo nei confronti di Carlos Alcaraz che quest’anno, sul circuito Atp, lo aveva superato tre volte fino a stasera. La metà delle sconfitte dell’anno dell’altoatesino erano proprio arrivate dal ragazzo di Murcia, capace quest’anno di vincere Roland Garros e Wimbledon. Stavolta però no, stavolta ha vinto Jannik 6-7 6-3 6-3 in rimonta, dopo una partita lottatissima che porta al numero 1 al mondo la vittoria del torneo e del jackpot da 5,5 milioni di euro per il vincitore del Six Kings Slam.

