Buon cammino per Sinner ma in semi ci sarà Djokovic

Si dice ogni anno che c’è molta attesa per l’happy slam, il primo slam stagionale, e questa volta si sovrappone la speranza che dal lontano continente australe possa arrivare quello che nemmeno la scaramanzia ormai evita di nominare: il primo grande successo per Sinner. Abbiamo ancora negli occhi lo strepitoso finale di stagione scorsa ma a tutto questo serve l’ultimo passo, quello più difficile. La fortuna ha dato una mano a Jannik, nei limiti del possibile, proponendogli un cammino che era difficile pensare più agevole. Come contrappasso però in semifinale troverà Novak Djokovic, sostanzialmente il Kaiser Soze del tennis mondiale, soprattutto in Australia. Però insomma, da Djokovic si seve passare in un modo o nell’altro e in fondo prima o poi il serbo dovrà arrendersi al passare del tempo. E chissà che magari Shelton, ancora prima di Tsitsipas, non tolgano l’incombenza a Sinner.

Ma, come al solito, andiamo per ordine, cominciando appunto da Sinner, che è stato sorteggiato nel secondo quarto di tabellone. Jannik ha un primo turno non banale contro Van de Zandschulp , anche se l’olandese non è quello di due anni fa, tant’è che è molto sceso in classifica. Secondo turno molto agevole con Cachin o un qualificato e prima testa di serie che dovrebbe essere Baez, posto che Wolf non tiri uno scherzetto all’argentino. Ottavi di finale contro Tiafoe (o magari Khachanov) e quarti contro chi uscirà dal terzetto Rublev- de Minaur – Korda. Insomma è tutta gente che non solo Sinner ha già battuto ma che ha un gioco perfetto per l’alto atesino. Non raggiungere le semi sarebbe un mezzo fallimento, ma non è il momento di farsi prendere da cattivi pensieri.

Decisamente più complicato il cammino di Djokovic, che magari fino agli ottavi perderà una manciata di game in una specie di riedizione degli Australian Open del decennio scorso (ci sono Murray, Monfils e Wawrinka da quella parti) ma da lì in poi dovrà guadagnarsi il suo venticinquesimo (fa sempre impressione) slam. Infatti il serbo dovrebbe vedersela prima con Shelton poi con Tsitsipas e quindi appunto con Sinner prima dell’eventuale undicesima finale a Melbourne. Niente di impossibile per il numero 1 del mondo ma nemmeno una passeggiata di salute. Dalle parti di Tsitsipas sono capitati sia il povero Berrettini – che esordirà proprio contro il greco, poteva andare meglio ma anche peggio – che Musetti che dovrebbe incrociarlo a terzo turno.

La parte bassa del tabellone è forse meno interessante, a meno che il tifo non ci faccia velo. Alcaraz torna in Australia dopo aver saltato il 2023 e comincia con Gasquet e poi speriamo Sonego, se riesce a liberarsi di Evans. Terzo turno misterioso, visto che da quella parte c’è Bublik e non si può mai sapere, e ottavi contro Struff o Paul, che lo aveva battuto in Canada, difficile ci riesca di nuovo. Dopo questa passeggiata a Carlitos toccherà però Zverev ai quarti, forse il peggiore dei candidati.

Infine l’ultimo favorito, quel Daniil Medvedev che ha già buttato un paio di Slam, uno proprio a Melbourne un paio d’anni fa. Il russo dovrà guardarsi da Dimitrov e poi da uno tra Rune e Hurkacz, anche in questo caso niente di complicatissimo se è in condizioni decenti.

Insomma, un torneo che pare debba avere un lungo prologo per iniziare a metà della seconda settimana, con quarti di finale finalmente interessanti. Ma com’è noto i pronostici sono fatti per essere smentiti…

Una parola sugli altri italiani, che in questo momento si riducono al solo Arnaldi, capitato nello spicchio di Sinner. Matteo 2 esordirà con la wild card Walton e poi si troverà d fronte de Minaur. Dovesse fare il mezzo miracolo avrebbe il cileno Jarry e poi, sognare non costa nulla, Rublev o Korda. Nell’attesa che dalle qualificazioni arrivi qualche altro.

Ma ecco il quadro a partire dal probabile terzo turno:

[1] N. Djokovic vs [30] T. M. Etchverry (A. Murray; G. Monfils)

[20] A. Mannarino (S. Wawrinka) vs [16] B. Shelton

[12] T. Fritz vs [22] F. Cerundolo

[25] L Musetti vs [7] S. Tsitsipas (M. Berrettini)

[4] J. Sinner vs [26] S. Baez

[17] F. Tiafoe (B. Coric) vs [15] K. Khachanov

[10] A. de Minaur vs [18] N. Jarry

[29] S. Korda vs [5] A. Rublev

[8] H. Rune vs [28] T. Griekspoor (R. Safiullin)

[21] U. Humbert vs [9] H. Hurkacz

[13] G. Dimitrov vs [23] A. Davidovich Fokina

[27] F. Auger Aliassime vs [3] D. Medvedev

[6] A. Zverev vs [32] J. Lehecka

[19] C. Norrie vs [11] C. Ruud

[14] T. Paul vs [24] J.-L. Struff

[31] A. Bublik vs [2] C. Alcaraz

Dalla stessa categoria