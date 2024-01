Bolelli e Vavassori mancano l’ultimo passo, niente Slam per quest’anno

R. Bopanna/M. Ebden (2) b. S. Bolelli/A. Vavassori 7-6 (0)7-5

Sfuma il sogno di Bolelli e Vavassori di conquistare il primo titolo dello slam in coppia: il match, tiratissimo, vede vincitori Bopanna ed Ebden per 7-6 7-5, grazie ad un tie break vinto nettamente e all’unico break della partita nell’undicesimo gioco del secondo set.

25esimo titolo della carriera in doppio per il quasi 44enne indiano ma soltanto il primo del grande Slam: decimo titolo e 2° slam per l’australiano (dopo Wimbledon 2022).

Bopanna da lunedì sarà il nuovo numero 1 della specialità.

Ottimo torneo comunque per gli italiani, arrivati alla loro prima finale slam in coppia (per Bolelli la seconda dopo quella vincente 9 anni fa su questi campi con Fognini): un risultato pesante in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Escono meglio dai blocchi Bopanna ed Ebden che conquistano due palle break nei primi due giochi ma il servizio viene in soccorso sia per Bolelli che per Vavassori.

Il set continua on serve senza troppi patemi fino all’undicesimo gioco quando arriva la prima chance per i nostri giocatori: la annulla Ebden con una grande prima.

Ma il game si protrae con i nostri portacolori che prendono di mira a rete Bopanna, poco reattivo in questa fase del match: soltanto alla quarta chance Ebden riesce a tenere la battuta.

Epilogo naturale, come spesso capita nella specialità, è il tie break.

E’ il prossimo numero 1 al mondo della specialità Bopanna a salire in cattedra: prima una grande risposta di Ebden gli facilita le cose e poi due ottimi interventi a rete mandano la coppia testa di serie numero 2 sopra 5-0.

Non si interrompe l’emorragia per gli azzurri nemmeno al servizio e due grandi risposte, prima dell’australiano e poi dell’indiano, fanno chiudere mestamente il tie break per i nostri giocatori sul punteggio di 7 punti a 0.

Il secondo set fila liscio ancora più velocemente rispetto al primo fino al decimo gioco: gli italiani vanno sullo 0-15 ma non riescono a far valere la loro superiorità da fondo, con Vavassori che perde due scambi da fondo con Bopanna.

Purtroppo il torinese ne risente nel game successivo e, complici un doppio fallo e una volèe sbagliata, subisce il primo break del match addirittura a 0.

Serve Ebden per il match e non tentenna, nonostante un doppio fallo nel secondo quindici: è uno smash di Bopanna a sigillare questa vittoria.

Bravi comunque i nostri ragazzi, che dimostrano di poter essere ai vertici della specialità (ottima notizia anche in chiave Davis).

