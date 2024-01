Sarà Medvedev l’avversario di Sinner: chi è il favorito?

Daniil Medvedev è il secondo finalista dell’Australian Open. Il russo ha battuto Sasha Zverev in cinque set ( 5-7 3-6 7-6 (4) 7-6 (5) 6-4 il punteggio), rimontando ancora una volta in questo torneo da due set sotto, come gli era accaduto nel secondo turno contro il finlandese Ruusuvuori, anche se chiaramente stavolta è stata un’altra storia.

Medvedev ha giocato cinque set tre volte su sei in questo torneo (anche i quarti contro Hurkacz) e solo una volta se l’è cavata in tre set, contro Felix Auger Aliassime. Il russo ha giocato per 20 ore e 33 minuti contro le 14 ore e 44 minuti di Jannik. Insomma, non sarà emblema della freschezza, il vincitore dello Us Open 2021.

Non è stato un gran Medvedev per tutto il torneo australiano, mai apparso al massimo della condizione, eppure è in finale, dove era arrivato a Melbourne nel 2021 e nel 2022, quando perse con Rafa Nadal essendo avanti di due set a zero.

Poi, complice anche un Medvedev comunque in crescita, non è più riuscito a trovare la chiave dell’incontro, sfaldandosi a poco a poco. D’altronde il russo non è uno facile da battere se gioca il suo tennis, anche non nella versione migliore. Quando perdi però una partita da due set sopra c’è sempre qualcosa da rimpiangere, e Zverev lo sa benissimo, anche perché le sue belle occasioni le avute, come quando nel tie break del quarto 5-4 con due servizi a disposizione per chiudere la faccenda, ma non c’è riuscito.

I precedenti tra Medvedev e Sinner parlano di una superiorità del russo, con 6 partite vinte e 3 sconfitte, ma in questa statistica c’è un asterisco enorme, visto che le ultime tre le ha tutte vinto il nuovo Jannik, quello nato dopo lo Us Open.

Gli highlights di Medvedev-Zverev

