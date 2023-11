Fognini, favola interrotta: Humbert lo batte nella semifinale a Metz

Si interrompe la settimana da favola del redivivo Fognini che subisce un trattamento simile a quello rifilato da lui a Sonego: 6-0 6-2 per Humbert che conquista la finale nel torneo di casa, 4°a livello Atp senza ancora nessun successo.

C’è poco da raccontare del match con Fognini che oggi è nettamente più scarico rispetto a ieri dal punto di vista fisico e tutti i fondamentali ne risentono: il servizio non incide e il dritto, che ieri ha fatto la differenza, oggi è troppo ballerino, con gli errori che hanno superato di gran lunga i vincenti.

Il francese comunque ha giocato un grande match, mettendo giù 8 ace e conquistando l’85% di punti con la prima di servizio senza mai offrire una chance al tennissta azzurro: continua così il periodo d’oro del tennista transalpino che si sta ritrovando negli ultimi mesi, grazie anche alla sapiente guida di Jeremy Chardy che lo segue da un po’ di tempo.

Per lui domani ci sarà la sfida con un altro dei giocatori più on fire del tour, il russo Shevchenko che ha sconfitto in due comodi set l’altro francese Herbert: Ugo comunque partirà favorito, a caccia del primo sigillo sul circuito maggiore.

A prescindere dall’esito di domani, Humbert da lunedì firmerà il suo best ranking alla posizione 21 (nel caso vincesse sarebbe numero 20).

Settimana comunque molto positiva per Fognini, omaggiato di una wild card dagli organizzatori, che nutriva ben poche speranze alla vigilia: invece è arrivata la prima semifinale Atp dell’anno con un rilancio sia in chiave ranking sia in chiave Davis.

La stagione dell’azzurro, Malaga o non Malaga, comunque non termina qui: parteciperà al challenger di Valencia (dal 20 al 26 Novembre), sperando di racimolare altre vittorie e altri punti preziosi per risalire la china in classifica.

