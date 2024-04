Grande Italia a Madrid: avanti Cobolli e Arnaldi, Sonego si regala Sinner

Non si vive di solo Sinner e al primo turno del Masters 1000 di Madrid i tre azzurri in campo oggi, ci regalano altre soddisfazioni, riuscendo a vincere senza troppi problemi contro i loro avversari di giornata.

La parte più difficile è toccata a Flavio Cobolli che in mattinata ha superato Alejandro Tabilo in tre set e circa due ore di gioco. Il cileno è stato difficile

da arginare in quanto specialista dei campi su terra rossa, oltre che a

essere in un ottimo stato di forma. Ci sono stati vari break e controbreak nel corso della partita. Nel primo set Tabilo è partito molto forte con buone percentuali di realizzazione di prime e nonostante si sia fatto brekkare alla prima occasione utile per chiudere il set è riuscito ad evitare il tiebreak.

Nel secondo e terzo set la musica cambia e Cobolli alza il ritmo del gioco, soprattutto alzando la percentuale di punti vinti sulla seconda di servizio 71% nel secondo set, e addirittura 83% nel terzo. Tanto è bastato, nonostante Tabilo si fosse portato sul 3-0 nel terzo set. Il prossimo avversario sarà N. Jarry, testa di serie numero 22.

Vita più facile per Lorenzo Sonego uscito vincitore contro Richard Gasquet in poco meno di un’ora e mezzo, il torinese è stato sempre in controllo del match convertendo due palle break nei primi due game in risposta.

Nel secondo set il break arriva più tardi, solo all’undicesimo gioco, ma è stato sufficiente. Da sottolineare anche i 9 ace per Lorenzo. Al prossimo turno sfiderà il n.1 d’Italia, nonché n.2 del Mondo, testa di serie n.1

del torneo J. Sinner, bel derby in casa azzurra, si prospetta una partita

combattuta. Sicuramente Sonego è sfavorito sulla carta, ma si sa il ragazzo è un combattente nato.

L’ultimo azzurro a scendere in campo nella giornata odierna è stato Matteo

Arnaldi contrapposto a Christopher O’Connell, 6-4 6-1 a favore del ligure.

Partita senza storia dominata da Arnaldi fin dall’inizio conclusa in poco più di un’ora di gioco e con O’Connell mai entrato in gioco. Primo set bilanciato con il break nonché set point arrivato al decimo gioco quando la partita era sul 5-4 a favore di Matteo. Secondo set O’Connell ha subito break due volte all’inizio del set e permettendo così ad Arnaldi poi di vincere il match. Per l’australiano è mancata la risposta e i punti vinti sulla prima e la seconda di servizio, troppo bassi rispetto alle percentuali di Matteo. Il prossimo turno sarà molto ostico e difficile in quanto dovrà sfidare la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev.

Leonardo Morelli

Primo turno

F. Cobolli b. A. Tabilo 5-7 6-4 6-4

L. Sonego b. [Q] R. Gasquet 6-2 7-5

M. Arnaldi b. C. O’ Connel 6-4 61

