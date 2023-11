BJK Cup: è festa Italia, Slovenia ko in semifinale (video)

Il match point di Jasmine Paolini, una volée di rovescio in campo aperto, e poi via ai grandi festeggiamenti della panchina azzurra dopo la vittoria in semifinale contro la Slovenia, che ha permesso all’Italia di conquistare l’ingresso in finale di Billie Jean King Cup a Siviglia.

