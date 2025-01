Australian Open: buon debutto per Paolini/Errani (video intervista) Vittoria al debutto in doppio per Errani e Paolini. Il video dell'intervista post partita di Eurosport.

“Sembrava non giocassimo assieme da 5-6 mesi“. Dice Sara Errani ai microfoni di Eurosport. La veterana romagnola e Jasmine Paolini, al debutto stagionale in doppio, hanno passato il primo turno degli Australian Open contro le wild card locali Hon/Saville. Non senza qualche difficoltà nel secondo set: “Non è stato uno dei nostri migliori match, ma ai primi turni non è mai facile e bisogna trovare il ritmo“.

[4] S. Errani / J. Paolini b. [wc] P. Hon / D. Saville 6-1 7-5

Il video dell’intervista

