Australian Open: Djokovic si ritira e il pubblico fischia (video)

Trattamento non troppo di favore da parte del pubblico di Melbourne per il 10 volte vincitore degli Australian Open. Nella semifinale contro Alexander Zverev, Novak Djokovic alza bandiera bianca dopo aver perso il primo set al tiebreak, lasciando strada al tedesco verso la finale.

Al momento dell’uscita dal campo del serbo, dagli spalti, piovono ingenerosi fischi: sicuramente figli della delusione di chi ha pagato un biglietto (salato) per assistere al match e lo vede troncato anzitempo.

Not how we wanted your campaign to end, @djokernole.

Thank you for another wonderful Australian summer. Well played and best wishes for a speedy recovery.#AO2025 pic.twitter.com/d5VJ6YNBeN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025