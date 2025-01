Australian Open, Djokovic si ritira: Zverev vince e attende Sinner in finale

Novak Djokovic non è più agli Australian Open! Il serbo ha dato forfait per infortunio alla coscia sinistra dopo il primo set perso al tie break per 7 5 dopo una volee facilissima sbagliata clamorosamente. Era nell’aria già da ieri che Nole non stesse molto bene causa appunto un risentimento muscolare ma si sa tante volte Djokovic ha detto di stare male e poi in campo ha massacrato tutti. Questa volta invece a quanto pare era veramente in crisi. Eppure il primo set è stato combattutissimo con i due che si equivalevano in tutto. Si c’erano state palle break da entrambe le parti poi annullate ma sinceramente non si era visto un Nole remissivo. Evidentemente perdere il primo set durato 1 ora e 22 minuti ha definitivamente compromesso il suo stato fisico.

Nole cosi lascia la sua amata e odiata Australia forse dando l’addio all’ultima possibilità di vincere il torneo che più lo ha visto campione (10 i titoli vinti dal serbo in quel di Melbourne). E adesso? Adesso vedremo come il campione programmerà la sua stagione. Una cosa il serbo non può fermare: IL TEMPO!! E quest’ultimo non è suo amico ormai, ma si sa Nole non solo è il giocatore che ha vinto più di tutti nella storia di questo sport ma e anche quello che più di ogni altro ha dimostrato un carattere ed una forza di volontà fuori dal comune quindi mai dire mai è la frase che più si adatta a questo grande grandissimo campione.

Dalla stessa categoria