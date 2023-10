Hurkacz sorprende Rublev a Shangai e vince il secondo 1000 della carriera

Due anni dopo il titolo in Florida, dove aveva battuto il nostro Jannik Sinner, Hubert Hurkacz conquista il suo secondo Masters 1000 della carriera. Il polacco ha vinto il torneo di Shanghai, battendo in finale Andrey Rublev con lo score di 6-3, 3-6, 7-6 in due ore e 6 minuti.

Un match di grinta e carattere del polacco che, oltre ad aver giocato un tennis di alto livello contro un ottimo Rublev, è riuscito a superare i momenti di difficoltà, soprattutto all’inizio del terzo set.

Un epilogo da thriller, in un tiebreak con 18 punti giocati e un match point annullato dal polacco che torna grazie a questa vittoria alle soglie della top 10 (numero 11 per la precisione). Per Rublev un altro match e un altro titolo ampiamente alla sua portata ma che invece rimane vietato.

