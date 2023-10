Atp Shangai, Sinner non vuole proprio perdere: battuto Baez, ora Shelton. Ok Sonego

Altra giornata super positiva per i nostri ragazzi con Sonego che batte Tiafoe nel proseguo del match interrotto ieri e Sinner che rimonta Baez, nonostante la stanchezza accumulata in queste settimane in Cina.

Sonego era un game sopra, ma senza break, alla ripresa: il terzo set prosegue senza troppi sussulti fino all’ottavo game dove il torinese piazza il break decisivo che sigilla nel game successivo al servizio chiudendo a 0.

Qualificazione ai sedicesimi di finale dove ci sarà il remake del clamoroso match giocato qualche settimana fa a Bologna contro Jarry (Lorenzo annullò 4 match point nel secondo set prima di vincere al terzo).

Qualche ora dopo è il turno di Sinner che riesce a vincere la fatica battendo Baez in rimonta: nel primo set il giocatore altoatesino sembra appannato, subisce il break nel quarto gioco e non riesce mai a creare grattacapi sul servizio dell’argentino (tutt’altro che irresistibile).

6-3 dopo 44 minuti: ma ad inizio secondo set, Jannik legittima sempre di più i suoi miglioramenti.

Si scioglie, alza il ritmo e ottiene il break in apertura che difenderà fino al 6-3 finale: unico momento di pericolo nel game finale con Sinner costretto ad annullare una palla del contro break prima di chiudere al secondo set point.

Pochi problemi anche nel terzo set, con l’italiano che alza le marce e l’argentino che non riesce più a tenergli testa: la differenza tra la pesantezza di palla tra i due giocatori è davvero troppo ampia per poter vedere un match equilibrato se entrambi i contendenti giocano al loro meglio.

Sinner ottiene il break nel terzo gioco e non si guarda più indietro, anzi lo bissa nel settimo game in un game di risposta giocato a braccio sciolto.

Game successivo senza troppi patemi e vittoria per 3-6 6-3 6-2 dopo due ore precise per il neo numero 4 al mondo che oggi si è dimostrato più forte anche della fisiologica stanchezza fisica e mentale accumulata in questi giorni.

Il match di sedicesimi di finale si giocherà martedì (Sinner però domani giocherà in doppio con il cinese Zhang) contro uno dei giocatori più on fire del momento, l’americano Shelton, semifinalista qualche settimana fa allo Us Open.

Il giovane statunitense, numero 20 del mondo, oggi ha sconfitto in rimonta Safiullin, altro giocatore in grande forma nell’ultimo periodo: Sinner partirà favorito, ma deve alzare il livello rispetto a quanto visto in questi primi due turni altrimenti rischia tanto contro il mancino classe 2002 che domani compirà 21 anni.

Domani scenderanno in campo Sonego contro Jarry e Arnaldi contro Wolf, che alla ripresa del match iniziato ieri contro Norrie, ha recuperato un break di svantaggio nel terzo (il britannico ha servito per il match) e ha chiuso al tie break.

Da segnalare negli altri match di giornata la seconda vittoria stagionale, dopo quella all’Australian Open, di Sebastian Korda contro Danil Medvedev per 7-6 6-2: al prossimo turno per l’americano ci sarà Cerundolo.

